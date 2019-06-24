Сады Семирамиды: Подвесные кашпо с петуниями установили напротив ДК «Родина» в Бердске

В приятный солнечный день прогуляться по городу очень приятно. С каждым днем появляется что-то новое, которое делает город красивее. Сегодня же корреспонденту газеты «Курьер. Среда. Бердск» удалось прогуляться по площади. Во время прогулки он смог наблюдать красивые цветы, которые очень символично смотрятся на фоне ДК.

Петунии, которые уже находятся в кашпо, не задолго до этого, сначала находились в самом здании ДК «Родина» и выращивались садоводом в рыхлой почве.

— Подвесные кашпо были установлены еще две недели назад, но цветы мы посадили на прошлой. Столбы и кашпо мы изготовили и установили в рамках ремонта, и приобрели только цветы. Ухаживать за ними и поливать будет наш цветовод. Мы приобрели шланг для полива. Сегодня наш сотрудник уже два раза их поливал, — рассказала о новом изменении директор ДК «Родина» Людмила Ивановна Чуркина.

Жителям города Бердска очень понравилось обновление на площади ДК «Родина» и они поделились своим мнением:

Людмила

— Я очень рада, что наш Бердск преображается. Конечно, хочется, чтобы в нашем городе было побольше таких цветов.

Геннадий

— Это очень красиво сделано и украшает площадь ДК «Родина». Благодаря этому сразу как-то симпатичней стало. Если таких конструкций будет больше, то наш город станет одним из лучших.

Тамара Иосифовна

— Мне кажется, что они расположены немного высоко, и поэтому не очень смотрятся. Я то думала, что тут буду какие-то огни. Если они будут красиво расти, то будут украшать город. Очень оригинально.

Павел

— Это прекрасно и нам очень нравится, что город наш благоустраивают. Цветы необыкновенной красоты, которые выделяются на фоне неба. Теперь даже и проходить мимо стало как-то приятнее.

Галина

— Цветы очень красивые и хорошо смотрятся, по-моему это петунии. Они хорошо разрастаются и цветут до осени. Только единственное: безопасно ли они там висят. Столбы немного мрачноваты, но если бы они были ярче, то смотрелись бы лучше.