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8,5 часов из-за неисправности борта задержали рейс Новосибирск — Анталия

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8,5 часов из-за неисправности борта задержали рейс Новосибирск — Анталия

На борту находились 324 пассажиров и десять членов экипажа.

24.06.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
8,5 часов из за неисправности борта задержали рейс Новосибирск Анталия

Airbus 330. Рейс Новосибирск — Анталия отложили на 8,5 часов из-за неисправности борта

Airbus 330 авиакомпании «Айфлай» из-за неисправности не вылетел в назначенное время из Новосибирска в турецкую Анталию, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
«Рейс 8325 Новосибирск — Анталия, авиакомпания «Айфлай». По плану вылет на 08.55 (04.55 мск), задержан до 17.30 (13.30 мск). Причина — неисправность воздушного судна. Тип воздушного судна Airbus 330″, — сказала собеседница агентства.
По ее словам, на борту находились 324 пассажиров и десять членов экипажа.
«Пассажиры находятся в стерильной зоне. Новосибирская транспортная контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса. Ожидается прибытие резервного воздушного судна», — сказала Горбунова.
Предположительно, неисправность была обнаружена во время предполётного осмотра.

Источник: РИА Новости


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    В соцсетях кампания «Airbus — убожество и пора его свернуть» — началась уже?
    Ну… как к суперджетом?

    А боинг кстати уже заклевали, а то их MAX то вообще свернули признав, что чет отстой глючный получился, а не самолет…. правда после двух аварий, но ведь признали…

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