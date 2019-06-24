Не кошмарить бизнес: Продают землю под могильные памятники садоводы из СНТ «Бытовик» в Бердске

Об использовании земель в соответствии с законом в России рассказала начальница государственного земельного надзора Наталья Ищенко сегодня, 24 июня. По словам чиновницы, в Бердске часто встречается захват государственных земель и захват частных соседских земель.

Это все видно не вооруженным глазом. В службу стало поступать много жалоб от соседей. Например, бердчане выезжают на некоторое время из города, а по возвращению видят соседский забор на своем участке. Находится множество захваченных участков, которые являются муниципальной собственностью. По опыту Натальи Нумовны, люди часто говорят, что не заметили, как «прихватили» чужую землю. Как правило в таких случаях им по документам принадлежат 6 соток земли, а по факту 20. Кроме того горожане часто используют земли не по целевому назначению.

— Например, многие собственники земель в СНТ «Бытовик», граничащих с бердским городским кладбищем, используют земельные участки под продажу памятников. Мы на них вышли, — сообщила Наталья Ищенко.

Госслужащие регулярно проводят административное обследование, плановые проверки и ведут административные дела. Но все чаще чиновники » не трогают» людей, осматривая участки самостоятельно.

-Есть такое понятие сегодня в госорганах «не кошмарить граждан и бизнес». Мы, не беспокоя людей, со стороны смотрим по публичным картам и проводим осмотр достаточно большого объема земельных участков. Выявляем в признаки правонарушений, а после переводим их в проверки, — заявила чиновница.

Наталья Ищенко отметила, что по плану за год служба проводит 128 проверок. Но помимо них, в государственный земельный надзор поступает много жалоб. Так, за пять месяцев 2019 года служба провела 58 проверок. Из них 35 владельцев земельных участков получили штрафы. Но бывает и так, что частники отказываются открывать двери госслужащим. Тогда земельная служба приходят с подмогой — сотрудниками полиции.

-За 2019 год рассмотрено 29 дел. Сумма штрафов за не целевое использование земель и захват чужих участков установлена государством в размере от 5 тыс. рублей до 100 тыс. рублей. За это время я вынесла штрафов на 185 тыс. рублей, — подытожила Наталья Наумовна.