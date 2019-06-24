Отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля решила Госдума

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Авторами законопроекта также выступили вице-спикер Игорь Лебедев и депутаты Андрей Свинцов, Алексей Дидиенко, Юрий Напсо.
«Законопроектом предлагается признать утратившей силу часть 3.1 статьи 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), согласно которой управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей», — говорится в пояснительной записке.
Авторы указывают, что тонирование стекол в автомобиле – это международная практика, поскольку позволяет сделать автомобиль не только комфортным, но и безопасным. Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
При этом, по мнению депутатов, основная проблема заключается в том, что полное соответствие светопропускания стекол ГОСТу не является 100% защитой от получения штрафа. Приборы для замеров светопроницаемости имеют погрешности в работе, на результаты измерений влияют температура воздуха, влажность и давление, вследствие чего высока вероятность того, что устройство определит стекло как не соответствующее установленным требованиям.
«Итоговое светопропускание ветровых стекол на новых автомобилях с лучшими атермальными тонировочными пленками может в лучшем случае составить 70-72%, то есть не дотягивает до 75%. Таким образом, избежать штрафов и создать оптимальную тонировку на новом автомобиле практически невозможно. Законопроект подготовлен в целях решения вышеуказанной проблемы», — говорится в документе.
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Во первых: Госдума ничего не решила — это очередной тупой законопроект.
А по сути ЛДПР пытается дешево попиариться…
Дел то никаких у них давно уже нет, вот и скатились окончательно
P.S. ЛДПР часто вносит на рассмотрение законопроекты, предлагающие «либерализовать» условия жизни автомобилистов. Однако большая часть этих законопроектов Госдумой отклоняются, из чего можно сделать логичный вывод, что смысл таких инициатив — популяризация ЛДПР и дополнительное упоминание фракции в СМИ.
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90 е вернулись, пора и о чёрных тонированных джипах вспомнить, как без этого?
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