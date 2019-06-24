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Отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля решила Госдума

Авторы законопроекта указывают, что тонирование стекол в автомобиле – это международная практика, поскольку позволяет сделать автомобиль не только комфортным, но и безопасным.

24.06.2019 Фото: pixabay 2 коммент.
 
Отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля решила Госдума

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Авторами законопроекта также выступили вице-спикер Игорь Лебедев и депутаты Андрей Свинцов, Алексей Дидиенко, Юрий Напсо.
«Законопроектом предлагается признать утратившей силу часть 3.1 статьи 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), согласно которой управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей», — говорится в пояснительной записке.
Авторы указывают, что тонирование стекол в автомобиле – это международная практика, поскольку позволяет сделать автомобиль не только комфортным, но и безопасным. Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
При этом, по мнению депутатов, основная проблема заключается в том, что полное соответствие светопропускания стекол ГОСТу не является 100% защитой от получения штрафа. Приборы для замеров светопроницаемости имеют погрешности в работе, на результаты измерений влияют температура воздуха, влажность и давление, вследствие чего высока вероятность того, что устройство определит стекло как не соответствующее установленным требованиям.
«Итоговое светопропускание ветровых стекол на новых автомобилях с лучшими атермальными тонировочными пленками может в лучшем случае составить 70-72%, то есть не дотягивает до 75%. Таким образом, избежать штрафов и создать оптимальную тонировку на новом автомобиле практически невозможно. Законопроект подготовлен в целях решения вышеуказанной проблемы», — говорится в документе.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Во первых: Госдума ничего не решила — это очередной тупой законопроект.

    А по сути ЛДПР пытается дешево попиариться…
    Дел то никаких у них давно уже нет, вот и скатились окончательно :-!

    P.S. ЛДПР часто вносит на рассмотрение законопроекты, предлагающие «либерализовать» условия жизни автомобилистов. Однако большая часть этих законопроектов Госдумой отклоняются, из чего можно сделать логичный вывод, что смысл таких инициатив — популяризация ЛДПР и дополнительное упоминание фракции в СМИ.

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  2. Аноним

    90 е вернулись, пора и о чёрных тонированных джипах вспомнить, как без этого?

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