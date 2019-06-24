КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам
Продам
ПРОДАМ 2-ю в самом центре в хорошем доме !!!
Продам 1-к на Микрорайлне
Продам большую двухкомнатную квартиру
Продам 4-ю ! 8-913-701-2341 Алёна
Продам 3-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Платить по 100 тыс. рублей за каждые 100 баллов на ЕГЭ выпускников предложил школам мэр Бердска

Сады Семирамиды: Подвесные кашпо с петуниями установили напротив ДК «Родина» в Бердске

Фотомарафон «Нас много и мы в тельняшках» в «Курьер.Среда.Бердск»

Тоже тырила: 395 тысяч рублей похитила продавец-кассир в ломбарде Новосибирска

Иск к «Аэрофлоту» в 766 тыс. рублей за потерянный багаж в Марокко предъявила семейная пара в Бердске

Отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля решила Госдума

60% россиян: советская власть заботилась о простых людях

Откроет двери БЭМЗ 25 июня для всех жителей Бердска

Не кошмарить бизнес: Продают землю под могильные памятники садоводы из СНТ «Бытовик» в Бердске

8,5 часов из-за неисправности борта задержали рейс Новосибирск — Анталия

Последние комментарии

Июнь 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


27 млн рублей требуется на сруб 2569 аварийных тополей в Бердске

Больше всего аварийных тополей выявлено на улице Боровая — 848. На втором месте улице Химзаводская – 258 аварийных тополей, на третьем улица Первомайская – 146 аварийных деревьев.

24.06.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.
 
27 млн рублей требуется на сруб 2569 аварийных тополей в Бердске

Возле дома №3 по ул. Герцена аварийными признаны девять деревьев, два подлежат кронированию

МКУ УЖКХ провело обследование муниципальных дорог и выявило деревья, которым требуется вырубка. Обследование всей автодорожной сети прошло впервые, пишет сайт  iberdsk.ru.

В Бердске завершилась работа по обследованию деревьев растущих вдоль муниципальных дорог и выявление среди них аварийных зеленых насаждений. По словам начальника отдела благоустройства Бердска Андрея Вишневского, обследованы практически все муниципальные дороги. Всего в Бердске на балансе стоит порядка 200 километров дорог с разным покрытием.
— Цель проведенных работ – инвентаризировать все деревья, чтобы знать какие из них требуется вырубка, — отмечает Андрей Вишневский. – Обследованием охвачены все магистральные дороги и улицы частного сектора.
Всего по итогам обследования выявлено 2569 аварийных тополей, для вырубки которых требуется порядка 27 млн рублей. Точную сумму назвать сложно, так как стоимость работ по вырубке одного дерева зависит от множества факторов и может колебаться от пяти до 30 тыс. рублей. Средняя стоимость вырубки одного аварийного тополя определена в 10,5 тыс. рублей. Больше всего аварийных тополей выявлено на улице Боровая — 848. На втором месте улице Химзаводская – 258 аварийных тополей, на третьем улица Первомайская – 146 аварийных деревьев.
Как отмечает Андрей Вишневский, задача была не просто посчитать аварийные деревья, но и определиться с работами на этот год и последующие. На этот год в планах МКУ УЖКХ вырубить 146 аварийных деревьев на общую сумму 2,7 млн рублей. Так как в первую очередь на вырубку запланированы самые старые и опасные деревья, из средняя стоимость вырубки составляет порядка 18,5 тыс. рублей.

Список адресов, где запланированы вырубки аварийных деревьев в 2019 году:

Адрес

Наименование

Кол-во

1

 Микрорайон, 9

Тополь

3

2

 ул.Садовая, 2

Тополь

3

3

 ул. Советская, 60

Тополь

3

4

 ул. Рогачева, 5

Тополь

3

5

 пер. Фабричный, 9

Тополь

1

6

 ул. Герцена, 16 (детский сад)

Тополь

6

7

 ул. К.Маркса, 25

Тополь

5

8

 ул. Микрорайон, 5

Тополь

5

9

 ул. Ленина,7

Тополь

1

10

 ул. Микрорайон, 68

Тополь

10

11

 ул.Павлова, 15-17

Тополь

4

12

 ул. Космическая (в р-не пешеходного перехода ООТ «Космическая»)

Тополь

2

13

 МБДОУ № 19 «Шустрик» (ул.К.Маркса, 54)

Тополь

3

14

 ул.Школьная, 5 (МБОУ СОШ № 9) со стороны ул.Щетинкина

Тополь

10

15

 ул. Черняховского / ул. Мусоргского

тополь

10

16

 В районе ООТ Зеленая Роща (2-я проходная БЭМЗ)

Тополь

15

17

 ул.Ленина, 47

Тополь

1

18

 ул. Орджоникидзе, 2

Тополь

3

19

 Ленина, 96 / Герцена, 8

Тополь

1

20

 ул. Пролетарская, 39/2

Тополь

4

21

 ул. Глинки (у Котовского, 12)

Тополь

1

22

 ул. Ушакова, 27

Тополь

1

23

 ул. Ушакова, 32

Тополь

1

24

 ул. Ушакова, 35

Тополь

2

25

 ул. Кирова, 13а

Тополь

15

26

 ул.Советская, 31

Тополь

4

27

 ул. Вокзальная, 52

Тополь

5

28

 ул. Ленина, 44/1

Тополь

2

29

 ул. Красноармейская, 50-52

Тополь

1

30

 ул.Микрорайон, 63, Микрорайон 58, в районе ООТ Космическая

тополь

10

31

 ул. К.Маркса, 13

Тополь

8

32

 ул. Микрорайон, 41

Тополь

4

33

 ул. Кирова, 30

Тополь

1

34

 ул.Черемушная, «Автолюбитель № 15

Тополь

6

35

 Микрорайон, 3

Тополь

1

36

 ул.Панфилова, 2

Тополь

1

ИТОГО:

146


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Платить по 100 тыс. рублей за каждые 100 баллов на ЕГЭ выпускников предложил школам мэр Бердска Сады Семирамиды: Подвесные кашпо с петуниями установили напротив ДК «Родина» в Бердске Фотомарафон «Нас много и мы в тельняшках» в «Курьер.Среда.Бердск»

(4) Комментариев

  1. Эрвин

    готов за 15 с ндс сделать. Город сэкономит 12 и плюс налоги вернутся. Как Вам такое, господин мэр ? Но это без 30% отката и прочего, сорри.

    Thumb up 6 Thumb down 0

  2. Аноним

    Тополя, тополя…

    А пуховые тополя окультурить денег нет.
    %)

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 25% на Дуэт
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика