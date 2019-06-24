27 млн рублей требуется на сруб 2569 аварийных тополей в Бердске

МКУ УЖКХ провело обследование муниципальных дорог и выявило деревья, которым требуется вырубка. Обследование всей автодорожной сети прошло впервые, пишет сайт iberdsk.ru.

В Бердске завершилась работа по обследованию деревьев растущих вдоль муниципальных дорог и выявление среди них аварийных зеленых насаждений. По словам начальника отдела благоустройства Бердска Андрея Вишневского, обследованы практически все муниципальные дороги. Всего в Бердске на балансе стоит порядка 200 километров дорог с разным покрытием.

— Цель проведенных работ – инвентаризировать все деревья, чтобы знать какие из них требуется вырубка, — отмечает Андрей Вишневский. – Обследованием охвачены все магистральные дороги и улицы частного сектора.

Всего по итогам обследования выявлено 2569 аварийных тополей, для вырубки которых требуется порядка 27 млн рублей. Точную сумму назвать сложно, так как стоимость работ по вырубке одного дерева зависит от множества факторов и может колебаться от пяти до 30 тыс. рублей. Средняя стоимость вырубки одного аварийного тополя определена в 10,5 тыс. рублей. Больше всего аварийных тополей выявлено на улице Боровая — 848. На втором месте улице Химзаводская – 258 аварийных тополей, на третьем улица Первомайская – 146 аварийных деревьев.

Как отмечает Андрей Вишневский, задача была не просто посчитать аварийные деревья, но и определиться с работами на этот год и последующие. На этот год в планах МКУ УЖКХ вырубить 146 аварийных деревьев на общую сумму 2,7 млн рублей. Так как в первую очередь на вырубку запланированы самые старые и опасные деревья, из средняя стоимость вырубки составляет порядка 18,5 тыс. рублей.

Список адресов, где запланированы вырубки аварийных деревьев в 2019 году: