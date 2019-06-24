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Платить по 100 тыс. рублей за каждые 100 баллов на ЕГЭ выпускников предложил школам мэр Бердска

Сертификаты, по мнению чиновников и депутатов, замотивируют педагогов на хороший результат на экзаменах в школах.

24.06.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.
 
Платить по 100 тыс. рублей за каждые 100 баллов на ЕГЭ выпускников предложил школам мэр Бердска

Мэр Бердска Евгений Шестернин

 

Ученица школы № 1 Екатерина Марюшкина получила 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. И это третья выпускница 11 класса в Бердске за июнь 2019 года, которая получила высший балл на экзамене, сообщила директор управления образования и молодежной политики Бердска Жанна Тузова:

-27 июня губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравит троих стобалльников и их родителей. 28 июня все медалисты встретятся в «Экспоцентре» Новосибирска. С 1 июля мы начнем подготовку к новому учебному году.

Мэр Бердска Евгений Шестернин отметил, что есть предложение о администрации и городского совета депутатов включить в систему мотивации учебных заведений сертификат в размере 100 тыс. рублей за каждого стобалльника.

-Обсудите, пожалуйста, это на совете директоров. Если такое предложение будет принято, то мы вынесем вопрос о дополнительном финансировании этого проекта. Я считаю, что это хорошая мотивация для школы, — резюмировал Евгений Анатольевич сегодня, 24 июня.


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Вопрос ученику, получившему 100 баллов и 100 000рублей от мэра: — Что вы собираетесь делать с деньгами?
    — Махну куда подальше из этой рашки

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  2. Аноним

    Да, за 100тысяч будет резкий скачок 100- бальников в школах! :-D

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  3. житель

    Ага! Школе за что? 90% учеников к ЕГЭ подготавливаются с репетиторами или платных курсах. Родители денежку зарабатывают, платят за свое чадо, а деньги в школу! Здорово! Вы лучше детям эти деньги заплатите, мотивация больше будет!

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