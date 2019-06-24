Платить по 100 тыс. рублей за каждые 100 баллов на ЕГЭ выпускников предложил школам мэр Бердска

Ученица школы № 1 Екатерина Марюшкина получила 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. И это третья выпускница 11 класса в Бердске за июнь 2019 года, которая получила высший балл на экзамене, сообщила директор управления образования и молодежной политики Бердска Жанна Тузова:

-27 июня губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравит троих стобалльников и их родителей. 28 июня все медалисты встретятся в «Экспоцентре» Новосибирска. С 1 июля мы начнем подготовку к новому учебному году.

Мэр Бердска Евгений Шестернин отметил, что есть предложение о администрации и городского совета депутатов включить в систему мотивации учебных заведений сертификат в размере 100 тыс. рублей за каждого стобалльника.

-Обсудите, пожалуйста, это на совете директоров. Если такое предложение будет принято, то мы вынесем вопрос о дополнительном финансировании этого проекта. Я считаю, что это хорошая мотивация для школы, — резюмировал Евгений Анатольевич сегодня, 24 июня.