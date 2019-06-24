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Отдых в Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногори дешевле, чем в Крыму

В этих странах у вас уйдет 50 000 рублей на двоих. Минимальный бюджет такого отдыха в Крыму составляет 53 356 рублей.

24.06.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Отдых в Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногори дешевле, чем в Крыму

Ялта, Крым. Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму

В Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре можно отдохнуть на море менее чем за 50 тысяч рублей на двоих, сообщает Aviasales.
Эксперты туристического поисковика проанализировали стоимость перелета и недельного проживания в трехзвездочном отеле на двоих этим летом в популярных приморских городах.
Минимальный бюджет такого отдыха в Крыму составляет 53 356 рублей. Поездка в Турцию может быть намного дешевле. Так, два авиабилета из Москвы в Анталью стоят от 22382 рублей в обе стороны, а неделя в трехзвездочной гостинице — от 9 510 рублей. Общий бюджет тура — 31 892 рубля, что на 40% ниже стоимости поездки в Крым.
Также недорого можно отдохнуть на побережье Черного моря в Грузии, подсчитали эксперты. Перелет в Батуми — в 30 278 рублей на двоих, а неделя в отеле в Махинджаури — 6 520 рублей. То расходы двоих туристов составят 36 798 рублей, то есть на треть меньше, чем на поездку в Крым.
Отпуск в Бургасе будет стоить 41 126 рублей: 26 478 рублей за два авиабилета из Москвы и обратно и 14 648 рублей — плата за неделю проживания в отеле. Это на 23% дешевле отпуска в Крыму.
Кроме того, бюджетное путешествие на море можно организовать в Грецию — отдых в Салониках выйдет в 44 788 рублей на двоих (25 462 рубля — стоимость перелета и 19 326 рублей — гостиницы). Экономия относительно Крыма составит 16%.
За отпуск в безвизовой Черногории пара туристов заплатит 45 127 рублей: 29 988 рублей за перелет и 15 139 рублей за проживание в Будве. Такая поездка дешевле отдыха в Крыму на 15%.
Можно сэкономить 11%, полетев на Кипр. Билеты в Ларнаку из Москвы — 29 908 рублей, а отель в небольшом городе Полис — 17 508 рублей. То есть общий бюджет поездки на двоих составляет 47 416 рублей.
Завершает рейтинг бюджетных альтернатив Крыма город Актау. Поездка в Казахстан на двоих обойдется в 50 267 рублей. Заплатив 38 564 рубля за авиабилеты и 11 703 рубля за гостиницу, путешественники сэкономят 6%.

Источник: РИА Новости


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(1) Комментарий

  1. Андрей

    Отдыхай за границей, береги свою природу :-D

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