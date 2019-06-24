Долг в 600 млн рублей вернет банкам руководство компании «Мастер и К» в Бердске

19 июня судья бердского городского суда Людмила Карпова рассмотрела многомиллионные иски к руководству производственной компании Бердска «Мастер и К» от Сбербанка и банка «Левобережного».

— Исковые заявления в отношении ответчиков, которые являлись физическими лицами рассмотрены. Иски удовлетворены. В отношении ответчиков, которые являются юридическими лицами, иски выделены в отдельное производство и приостановлены до рассмотрения их о признании банкротами, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя бердского городского суда Наталья Сафронова сегодня, 24 июня.

Напомним, банк «Левобережный» потребовал вернуть долг в размере 11 млн 693 млн рублей. Среди ответчиков были владелец «Мастер и К» Сергей Клинков, Федор Миллер, директор предприятия Игорь Полозков, «Мастер и К» и ООО «Центр комплектации мастер».

Одновременно шел процесс по искам Сбербанка к компании «Мастер и К». Банк оценил ущерб в общей сложности более чем в 520 млн рублей — один иск на 460 млн рублей, второй — на 67 млн, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Сбербанк взыскивает суммы по договору займа с нескольких ответчиков. В их числе Захаров Б. Г., Клинков А. С., Клинков С. В., ОАО «Ритм», ООО «Луч Свободы», ООО «Мастер и К», ООО «Свобода», ООО «Селигеринвест», ООО «Финансовый партнер», ООО «Центр комплектации Мастер», ООО «Энергия-РК».

Сергей Клинков — собственник «Мастера и К». Остальные компании, судя по всему, являются дочерними или аффилированными.

Одновременно в арбитраже рассматривался иск налоговой о банкротстве ООО «Мастер и К». С заявлениями в суд обратился Сбербанк, которому бердская компания задолжала еще 217,9 млн рублей. Арбитражный суд Новосибирска удовлетворил иск налоговой службы о банкротстве компании «Мастер и К» из Бердска. Сейчас на предприятии введена процедура внешнего наблюдения, суд назначил арбитражного управляющего.

— Пока он разбирается в сложившейся ситуации, что этому послужило, разрабатывает план, чтобы погасить имеющиеся задолженности перед банками, — рассказывал в апреле, «Курьер. Среда. Бердск» директор «Мастер и К» Игорь Полозков, оставшийся в своей должности, несмотря на банкротство.

Независимо от этого, по словам Полозкова, сотрудников не увольняют, зарплату, как могут, выплачивают.

По процедуре банкротства, выплаты первой очереди — это судебные издержки и зарплата арбитражного управляющего, второй очереди — заработки сотрудников. На период наблюдения все счета компании разблокируют и она сможет платить текущую заработную плату и текущие налоги. Налоговые долги и претензии других заморожены, и в этом смысле «Мастер и К» начинает работу как бы с чистого листа. «Мораторий» действует на период внешнего наблюдения, который может длиться 6-8 месяцев.

После этого арбитражный управляющий представит кредиторам отчет о причинах кризиса предприятия и возможностям самостоятельно зарабатывать деньги. А значит, и платить по своим обязательствам, в том числе кредитным. Если отчет будет положительным, «Мастер и К» продолжит работать, постепенно рассчитываясь по долгам. В противном случае объявят конкурсное производство и компанию распродадут.

— В существующих непростых условиях отдавать долги, не получив какой-то реструктуризации будет достаточно сложно. Я надеюсь на то, что арбитражный управляющий будет работать объективно и отразит в отчете, что предприятие имеет возможность выполнять свои обязательства, но с определенной рассрочкой, — высказался Полозков.

Сергей Клинков — собственник «Мастера и К». Остальные компании, судя по всему, являются дочерними или аффилированными.

Между тем, директор предприятия Игорь Полозков заявил, что производство возобновилось, а в пик строительного сезона понадобится больше рабочих рук. В феврале он вернулся к руководству после увольнения. И сейчас «Мастер и К», выпускающий стеновые панели и двери, возобновляет работу производственной площадки после периода простоя в 2,5 месяца, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Ранее он отчитался в мэрии о перспективах:

— Мы с большим оптимизмом смотрим в будущее. Думаю, что за полтора-два года нам удастся восстановить, вывести предприятие на ту фазу, которой достигали в 2016 году.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», уволенный директор компании Игорь Полозков утверждал, что новые управленцы намеренно банкротят «Мастер и К», 400 работников могут оказаться на улице. Собственник компании Сергей Клинков заявил, что предотвратил рейдерский захват бердского предприятия. Рабочие «Мастер и К» рассказали «Курьер. Среда. Бердск» о том, что их принудительно отправляют в административный отпуск.

-То, что Клинков воюет с инвесторами, в первую очередь касается работников предприятия. Причиной принудительного отпуска называлась передача материальных ценностей между инвесторами. Вероятнее всего, в службу занятости за три дня до этого, как положено по законодательству РФ, руководство не сообщало. Время простоя по Трудовому кодексу РФ оплачивать тоже никто не собирается, а это не менее 2/3 от средней заработной платы. И это далеко не первый такой случай, просто потом дадут подписать административный отпуск на пять дней. И при Полозкове (уволенный недавно директор «Мастер и К» — прим. ред.) было то же самое, но тогда не было материалов для работы производства, — рассказывал в начале декабря 2018 года «Курьер. Среда. Бердск» работник «Мастер и К», пожелавший остаться инкогнито.

Накануне анонимного обращения сотрудника компании в «Курьер. Среда. Бердск», владелец ООО «Мастер и К» Сергей Клинков заверял «Курьер. Среда. Бердск», что дела у компании идут в гору. Банкротить предприятие никто не собирается. Наоборот, предыдущая команда управленцев состояла в сговоре с банком и инвесторами, которые, по словам собственника, оказались рейдерами.

-Финансовое состояние у предприятия хорошее, мы планируем будущий год. Происходит много приятных вещей. Думаю, что в ближайшее время компания стабилизируется и будет нормально работать. Мы этим занимаемся. Старая команда совместно с рейдерами хотела забрать предприятие. Пришли рейдеры под видом инвесторов, сделали преступное сообщество с менеджерами. Совместно с банком, который заставил нас совершить неправильные действия. Сейчас пришла грамотная команда, которая изучает это все. Есть новые инвесторы, которые готовы верят в предприятие. Мы все эти операции будем проводить на следующей неделе. Сегодня «Мастер и К» — рентабельное предприятие, имеет хорошие возможности, чтобы выжить. Но ребята специально заводили его в банкротство, хотели его забрать до копеечки. Я год жил в Бердске, чтобы почистить предприятие. Полозков пытался слить компанию рейдерам, осуществлял финансовые махинации, откаты, подписывал документы, которые не имел права подписывать, — констатировал Клинков.