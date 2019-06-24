Ростуризм: как вернуть деньги за срыв тура и за авиабилеты в Грузию?

Президент России Владимир Путин 21 июня 2019 г. подписал Указ «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий» согласно которому с 8 июля 2019 г. российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии.

Также Указом рекомендовано туроператорам и турагентам на время действия запрета воздержаться от реализации гражданам туристического продукта в Грузию.

На сегодняшний день по линии российских туроператоров в данной стране находится порядка 1500 туристов, их возврат будет осуществлен планово, согласно выписанным билетам до 08 июля 2019 г. Информация о количестве самостоятельных туристов уточняется.

В этой связи, в условиях временного запрета осуществления воздушных перевозок в Грузию с 08 июля 2019 г., а также с учетом рекомендации МИД России от 21 июня 2019 г. о воздержании от поездок в данную страну, Федеральное агентство по туризму информирует о следующем.

Граждане, заключившие договоры о реализации туристского продукта по направлению в Грузию с 21 июня 2019 г. имеют безусловное право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или изменения его условий в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении (ухудшение условий путешествия и другое) (ст. 10, 14 Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», ст. 451 Гражданского кодекса Российской Федерации). При расторжении такого договора до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала — ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг.

Граждане, приобретавшие авиабилеты отдельно вправе обращаться по месту приобретения билетов для возврата денежных средств:

— с вылетом до 08 июля 2019 г. в соответствии с тарифом такого билета;

— с вылетом с 08 июля 2019 г. в полном объеме.

Граждане, приобретавшие отдельные туристские услуги (размещение, экскурсии и т.д.) вправе обращаться по месту приобретения таких услуг для возврата денежных средств в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.

Источник: russiatourism.ru