Какие территории благоустроит после коммунальных порывов КБУ этим летом в Бердске?

В рамках летних работ по восстановлению благоустройства, после аварийных работ специалистами МУП КБУ, запланировано к восстановлению не менее 27 участков, пишет сайт iberdsk.ru.

С приходим весны остро встал вопрос восстановления благоустройства городских территорий, где в ходе аварийных работ МУП КБУ были разрушены тротуары, дороги, зеленые насаждения. По действующим правилам, ресурсоснабжающая организация обязана провести восстановительные работы. Неоднократно на разных совещаниях представители руководства МУП КБУ сообщали, что до конца лета проведут работы по благоустройству. Нигде в публичном пространстве список запланированных территорий для проведения восстановительных работ не представлен. Устная просьба руководителям МУП КБУ со стороны Портала ЖКХ получить такой список для публикации, не увенчалась успехом. Так что какие точно объекты запланированы МУП КБУ к работам по восстановлению благоустройства, остаются пока тайной.

Но помимо списка МУП КБУ, контроль за выполнением работ по восстановлению благоустройства лежит на административно-технической инспекции. С писке АТИ 27 участков, на которых МУП КБУ обязуется восстановить благоустройство в этом году. Это следующие участки:

— ул. Ленина, 15б, 17, 41-47, 43а, 96, 98;

— ул. Комсомольская, 3, 4-6, 6-8, 24;

— ул. Островского, 107;

— микр. Северный, 4, 15, 19/1, 21;

— ул. Карла Маркса, 4, 6;

— ул. Горького, 3-5, 6;

— ул. Вокзальная, 16, 52;

— ул. Красная Сибирь, 116;

— ул. Рогачева, 11б, 24;

— ул. Герцена, 17а;

— ул. Лунная, 14, 19.

Оценочно, этот список территорий составляет не менее 80% из объема работ, запланированных МУП КБУ к работам в этом году. Например, как сообщал зам. директора МУП КБУ Александр Алексеенко, с начала этой недели подрядная организация выигравшая конкурс на восстановление благоустройства, приступила к работам на улице Спортивная и там уже работы уже завершены. Также проводились работы по восстановлению благоустройства в районе домов Островского, 53 и 57. Зам директора МУП КБУ сообщил, что по состоянию на середину этой недели, по другому контракту восстановлено 50 колодцев, запланировано до конца лета сделать еще 50.