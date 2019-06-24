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Тихонько тырил: крал при разделке мясо в супермаркете житель Академгородка

Общий ущерб, причиненный торговому заведению, составил 15600 рублей.

24.06.2019 Фото: Pixabay 3 коммент.
 
Тихонько тырил: крал при разделке мясо в супермаркете житель Академгородка

В настоящее время в отношении 30-летнего жителя Советского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления

Сотрудники Отдела полиции № 10 «Советский» Управления МВД России по городу Новосибирску по подозрению в краже задержали работника супермаркета, расположенного по улице Бердское шоссе. О недостаче продукции после проведенной ревизии представители магазина сообщили в полицию 5 июня.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что один из работников мясного цеха при разделке мяса забирал себе часть продукции. Общий ущерб, причиненный торговому заведению, составил 15600 рублей.

В настоящее время в отношении 30-летнего жителя Советского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    За эти 15600 украденных рублей надо ему обязательно пожизненное дать со штрафом миллион.

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    • Аноним

      Другими словами, он украл-то всего-то жалкие 60 кг мяса…Надо его понять, простить и, возможно, выдать ему талоны на усиленное питание в соседнем кафе?

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