Тихонько тырил: крал при разделке мясо в супермаркете житель Академгородка

Сотрудники Отдела полиции № 10 «Советский» Управления МВД России по городу Новосибирску по подозрению в краже задержали работника супермаркета, расположенного по улице Бердское шоссе. О недостаче продукции после проведенной ревизии представители магазина сообщили в полицию 5 июня.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что один из работников мясного цеха при разделке мяса забирал себе часть продукции. Общий ущерб, причиненный торговому заведению, составил 15600 рублей.

В настоящее время в отношении 30-летнего жителя Советского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.