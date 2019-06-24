Какие территории благоустроит после коммунальных порывов КБУ этим летом в Бердске?
Долг в 600 млн рублей вернет банкам руководство компании «Мастер и К» в Бердске
Давятся в очереди за справкой от психиатра в ЦГБ жители Бердска
Качество вывоза мусора по сниженному на 3,8 рубля тарифу проконтролируют областные чиновники
Ростуризм: как вернуть деньги за срыв тура и за авиабилеты в Грузию?
1, 5 км коммунальных сетей за 200 млн рублей мечтает построить власть Бердска
Онкобольных детей заразили гепатитом С в Приамурье
Тихонько тырил: крал при разделке мясо в супермаркете житель Академгородка
300 тысяч рублей выманил по телефону житель Искитима у кемеровчан
Cуд оштрафовал Роскомнадзор на 415 тысяч рублей за незаконную блокировку домена
За эти 15600 украденных рублей надо ему обязательно пожизненное дать со штрафом миллион.
0 0
Другими словами, он украл-то всего-то жалкие 60 кг мяса…Надо его понять, простить и, возможно, выдать ему талоны на усиленное питание в соседнем кафе?
0 0
А в реальности то сколько украл? Столько списали на него! Воровать не хорошо, но…
0 0