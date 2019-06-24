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Онкобольных детей заразили гепатитом С в Приамурье

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Онкобольных детей заразили гепатитом С в Приамурье

Всего заболели 26 детей. Отец одной из заразившихся девочек требует от больницы 15 миллионов рублей.

24.06.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Онкобольных детей заразили гепатитом С в Приамурье

В Приамурье обновят станцию переливания крови после инцидента с заражением

Станцию переливания крови модернизируют в Приамурье после истории с заражением онкобольных детей гепатитом С, рассказал в пятницу журналистам губернатор региона Василий Орлов.
В конце декабря 2018 года депутат заксобрания Амурской области Сергей Труш рассказал, что в 2018 году в регионе гепатитом заразились 26 онкобольных детей, все они лечились в Амурской областной детской клинической больнице (АОДКБ). Позднее депутат уточнил, что родители сообщают также о заражениях в 2012-2013 годах. Уголовное дело о заражении детей передано в центральный аппарат СК.
«Мы постарались охватить все возможные причины появления вируса. В частности станцию переливания крови, хотя Роспотребнадзор говорит, что это не было причиной, но врачебное сообщество предположило, что специалисты должны в том числе модернизировать станцию переливания крови. Сейчас ведется проектирование, и мы станцию переливания крови значительно модернизируем»,- сказал Орлов.
Глава Приамурья уточнил, что станция «будет практически новой, с соответствующим оборудованием, с соответствующими требованиями о недопущении такой ситуации».
Управление Роспотребнадзора по Амурской области в декабре 2018 года сообщило, что причины распространения вируса гепатита С в больнице устранены. Губернатор Приамурья признал, что проблема появилась еще в 2008-2009 годах.
«Это все история прошлых периодов, 10 лет назад все это началось, начинаются первые случаи десятилетней давности»,- повторил Орлов журналистам в пятницу.
Ранее в Благовещенском городском суде РИА Новости сообщили, что поступило около 23 исков от управления Роспотребнадзора к АОДКБ о компенсации морального вреда в связи с заражением онкобольных детей. Отец одной из заразившихся девочек рассказал РИА Новости, что требует от больницы 15 миллионов рублей.

Источник: РИА Новости


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Не надо денег просить — таким врачам только пожизненные сроки.
    Может тогда начнут понимать ответственность за человеческую жизнь, которую им доверили.

    Thumb up 0 Thumb down 0

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