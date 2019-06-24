Cуд оштрафовал Роскомнадзор на 415 тысяч рублей за незаконную блокировку домена

Какие территории благоустроит после коммунальных порывов КБУ этим летом в Бердске?
Долг в 600 млн рублей вернет банкам руководство компании «Мастер и К» в Бердске
Давятся в очереди за справкой от психиатра в ЦГБ жители Бердска
Качество вывоза мусора по сниженному на 3,8 рубля тарифу проконтролируют областные чиновники
Ростуризм: как вернуть деньги за срыв тура и за авиабилеты в Грузию?
1, 5 км коммунальных сетей за 200 млн рублей мечтает построить власть Бердска
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Тихонько тырил: крал при разделке мясо в супермаркете житель Академгородка
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