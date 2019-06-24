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Cуд оштрафовал Роскомнадзор на 415 тысяч рублей за незаконную блокировку домена

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Cуд оштрафовал Роскомнадзор на 415 тысяч рублей за незаконную блокировку домена

Сайт разместил персональные данные с налоговой службы. Роскомнадзор посчитал, что эти данные может публиковать только ФНС. Суд посчитал иначе.

24.06.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Cуд оштрафовал Роскомнадзор на 415 тысяч рублей за незаконную блокировку домена

Cуд оштрафовал Роскомнадзор на 415 тысяч рублей за незаконную блокировку домена

Арбитражный суд Москвы взыскал с Роскомнадзора 415 тысяч рублей в пользу бизнесмена Арсена Мирзаяна, чей домен был отключен по жалобе одного из предпринимателей за якобы незаконное размещение персональных данных. Решение, на которое обратила внимание Роскомсвобода, опубликовано на сайте Арбитражного суда.

Мирзаян публиковал на сайте данные, официально полученные от фискальной службы Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), однако регулятор решил, что он не имеет права размещать эту информацию. В результате домен сайта огрн.онлайн был отключен по требованию Управления Роскомнадзора по Татарстану.

До этого в ведомство пожаловался бизнесмен на то, что сайт опубликовал его имя и фамилию. В Роскомнадзоре утверждали, что несмотря на то, что данные находятся в общем доступе, их может публиковать только Федеральная налоговая служба.

В июне 2017 года суд принял сторону Мирзаяна и признал действия Роскомнадзора незаконными.

В своем иске Мирзаян требовал с регулятора около пяти миллионов рублей из-за того, что сайт понес убытки в связи со снижением посещаемости, однако суд посчитал, что убытки не настолько велики, и присудил меньшую сумму.

Источник: Дождь


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