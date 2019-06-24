300 тысяч рублей выманил по телефону житель Искитима у кемеровчан

Следователем ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении неоднократно судимого 32-летнего жителя Новосибирской области. Ему предъявлено обвинение в совершении 9 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области в ходе работы по заявлениям граждан, ставших жертвами мошенничеств, установили и задержали подозреваемого в их совершении. Им оказался рецидивист из города Искитим Новосибирской области. Следствием установлено, что обвиняемый обманул 9 человек из Кемеровской области, среди которых жители городов Новокузнецк, Юрга и Прокопьевск. Общая сумма причиненного им ущерба составила около 300 000 рублей. Преступления фигурант совершал по схеме «родственник в беде». Он звонил потерпевшим, представлялся сыном, внуком или братом, сообщал, будто попал в неприятности, и просил деньги для решения проблем. Обманутые кузбассовцы, большая часть из которых пенсионеры, верили собеседнику и соглашались перечислить ему деньги. В ходе следствия установлено, что обвиняемый научился данной схеме обмана, отбывая наказание в одной из исправительных колоний Новосибирской области.

Следствием собрана доказательственная база причастности обвиняемого к совершению 9 мошенничеств. Уголовное дело направлено в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до 5 лет лишения свободы.

Кузбасские полицейские просят граждан быть бдительными и напоминают, что мошенничества, совершаемые по схеме «родственник в беде» — это стандартная уловка аферистов. Преступники запугивают жертв рассказами о том, что их внук, сын или дочь совершили преступление или дорожно-транспортное происшествие, в результате которых пострадали люди. Злоумышленники убеждают своих жертв в том, что их родственникам грозит уголовная ответственность, и требуют деньги. В ходе телефонного разговора мошенники не позволяют класть трубку, чтобы потерпевшие не могли связаться со своими родными и выяснить истинное положение дел. Между тем, первое, что необходимо сделать при поступлении подобных звонков, — это немедленно перезвонить родным, чтобы убедиться, что с ними все в порядке. Если собеседник представляется работником правоохранительных органов, попросите его назвать фамилию, имя, отчество, а также должность и место службы. Вы можете позвонить в соответствующее ведомство и узнать, действительно ли в нем работает такой сотрудник. Помните, что передача денежных средств должностным лицам за незаконные действия или бездействие является уголовно наказуемым деянием.

Источник: 42.мвд.рф