КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам
ПРОДАМ 2-ю в самом центре в хорошем доме !!!
Продам 1-к на Микрорайлне
Продам большую двухкомнатную квартиру
Продам 4-ю ! 8-913-701-2341 Алёна
Продам 3-ю
продам большую студию
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Какие территории благоустроит после коммунальных порывов КБУ этим летом в Бердске?

Долг в 600 млн рублей вернет банкам руководство компании «Мастер и К» в Бердске

Давятся в очереди за справкой от психиатра в ЦГБ жители Бердска

Качество вывоза мусора по сниженному на 3,8 рубля тарифу проконтролируют областные чиновники

Ростуризм: как вернуть деньги за срыв тура и за авиабилеты в Грузию?

1, 5 км коммунальных сетей за 200 млн рублей мечтает построить власть Бердска

Онкобольных детей заразили гепатитом С в Приамурье

Тихонько тырил: крал при разделке мясо в супермаркете житель Академгородка

300 тысяч рублей выманил по телефону житель Искитима у кемеровчан

Cуд оштрафовал Роскомнадзор на 415 тысяч рублей за незаконную блокировку домена

Последние комментарии

Июнь 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


300 тысяч рублей выманил по телефону житель Искитима у кемеровчан

Обманутые кузбассовцы, большая часть из которых пенсионеры, верили теме «родственник в беде» и соглашались перечислить мошеннику деньги.

24.06.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
300 тысяч рублей выманил по телефону житель Искитима у кемеровчан

В Кузбассе в суд направлено уголовное дело по обвинению жителя Новосибирской области в совершении серии телефонных мошенничеств

Следователем ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении неоднократно судимого 32-летнего жителя Новосибирской области. Ему предъявлено обвинение в совершении 9 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области в ходе работы по заявлениям граждан, ставших жертвами мошенничеств, установили и задержали подозреваемого в их совершении. Им оказался рецидивист из города Искитим Новосибирской области. Следствием установлено, что обвиняемый обманул 9 человек из Кемеровской области, среди которых жители городов Новокузнецк, Юрга и Прокопьевск. Общая сумма причиненного им ущерба составила около 300 000 рублей. Преступления фигурант совершал по схеме «родственник в беде». Он звонил потерпевшим, представлялся сыном, внуком или братом, сообщал, будто попал в неприятности, и просил деньги для решения проблем. Обманутые кузбассовцы, большая часть из которых пенсионеры, верили собеседнику и соглашались перечислить ему деньги. В ходе следствия установлено, что обвиняемый научился данной схеме обмана, отбывая наказание в одной из исправительных колоний Новосибирской области.

Следствием собрана доказательственная база причастности обвиняемого к совершению 9 мошенничеств. Уголовное дело направлено в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до 5 лет лишения свободы.

Кузбасские полицейские просят граждан быть бдительными и напоминают, что мошенничества, совершаемые по схеме «родственник в беде» — это стандартная уловка аферистов. Преступники запугивают жертв рассказами о том, что их внук, сын или дочь совершили преступление или дорожно-транспортное происшествие, в результате которых пострадали люди. Злоумышленники убеждают своих жертв в том, что их родственникам грозит уголовная ответственность, и требуют деньги. В ходе телефонного разговора мошенники не позволяют класть трубку, чтобы потерпевшие не могли связаться со своими родными и выяснить истинное положение дел. Между тем, первое, что необходимо сделать при поступлении подобных звонков, — это немедленно перезвонить родным, чтобы убедиться, что с ними все в порядке. Если собеседник представляется работником правоохранительных органов, попросите его назвать фамилию, имя, отчество, а также должность и место службы. Вы можете позвонить в соответствующее ведомство и узнать, действительно ли в нем работает такой сотрудник. Помните, что передача денежных средств должностным лицам за незаконные действия или бездействие является уголовно наказуемым деянием.

Источник: 42.мвд.рф


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Какие территории благоустроит после коммунальных порывов КБУ этим летом в Бердске? После ливней размыло дорогу в Микрорайоне Бердска Долг в 600 млн рублей вернет банкам руководство компании «Мастер и К» в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый котёл Rinnai от 27 900 руб!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика