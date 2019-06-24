1, 5 км коммунальных сетей за 200 млн рублей мечтает построить власть Бердска

Вечером в четверг, 20 июня, сточные воды вышли наружу в районе дома №9 в Микрорайоне. Они потоком лились по внутриквартального проезду, заливая проезжую часть на ул. Рогачева в районе остановки «Вымпел». Люди были вынуждены прыгать через зловонные ручьи, чтобы перейти дорогу. Отвратительный запах распространялся на всю округу.

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров сообщил сегодня, 21 июня, что очередной фекальный потоп предотвращен.

-Этой зимой мы испытали проблемы, когда напорная канализация встала на подпор. Есть проблемная зона в районе «Павловского комплекса», где стоит КНС. Стоки самого низкого места в районе дома № 9 Микрорайона выходят наружу. Сейчас ситуация локализована. Вчера на место оперативно выехала аварийная бригада КБУ. Необходимый комплекс работ по откачке они провели. Сейчас они устраняют засор в системе канализации. Приток воды на рельеф не осуществляется, — резюмировал Владимир Захаров.

Он сообщил, что сети нужно более качественно промывать. Для этой цели власть Бердска покупает Комбинату бытовых услуг илосос для промывки ливневых систем, стоимостью 5 млн рублей. Благодаря новой технике, проблемы с засорами будут устранены.

— Вторая проблема — это изношенность коммунальных сетей. Мы работаем с областным правительством, рассчитываем на субсидию для строительства дублирующего коллектора ну ул. Первомайской. Рассчитываем начать работу в 2020 году. Если мы пойдем такими темпами, то, в принципе, за несколько лет мы должны решить коммунальную проблему, связанную с сетями в Бердске. Порядка 200 млн рублей потребуется потратить на строительство одного участка длиной в полтора километра, — сообщил Владимир Захаров.

Он предположил, что виной в подпоре канализации может оказаться то, что местные жители сбрасывают в унитазы непотребное.

— В прошлом году была там же аналогичная ситуация — канализация встала на подпор, текло из колодца. Находили там волосы, тряпки, игрушки — все, что угодно, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Захаров.

До сих пор для обслуживания ливневой канализационной сети, механизированной очистки дождеприемников городской канализационной системы от осадка муниципальный комбинат бытовых услуг использовал ассмашины. Но они не всегда способны всосать тягучую жижу, накапливающуюся в колодцах. А илосос можно применять и для очистки труб. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», в городе появится первый илосос после того, как мэрия найдет поставщика.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в начале июня произошла фекальная авария в КНС на кл. Космической — канализационные стоки пошли из унитазов и ванн бердчан. Отремонтированный насос снова сломался. И виной тому волосы, которые 4 парикмахерские сбрасывают в канализацию.

— Два насоса вышли из строя. Поставили один после ремонта, он отработал ровно три дня. Он вышел из строя из-за того, что наматывает волосы. Насос просто сгорел, — рассказывал «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора КБУ по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко.

Кроме того, при ремонте дороги на ул. Лунной, которая по соседству с КНС, обнаружили, что колодцы засыпаны стройматериалами и щебнем. И это создает серьезную проблему для перекачки канализационных стоков.

Но найти и наказать виновных цирюльников практически невозможно. Хотя информация передадут в «соответствующие службы». Остается только уповать на сознательность потребителей канализационной системы и умолять не бросать в унитаз волосы и другие отходы производства, которые не может «переварить» насос КНС.