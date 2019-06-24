Давятся в очереди за справкой от психиатра в ЦГБ жители Бердска

Бердчане несколько часов ждут своей очереди к психиатру
Ужаснулась очереди к единственному в бердской ЦГБ психиатру 20 июня жительница Бердска и частный психолог Елена Соколова. Чтобы поменять водительские права по завершению срока, или получить разрешение на ношение оружия, да даже просто устроиться на работу, горожанам приходится по несколько часов томиться в душном коридоре больницы. Врач-психиатр принимает бердчан по комиссии лишь два раза в неделю по 1 часу.
-И у тебя нет альтернативы! Справка от нарколога и психиатра должна быть именно из ЦГБ по месту прописки. Точка. Вот сегодня больше 60 человек, не считая малолетних детей, которых не с кем оставить, и толпилось, и томилось от жары и духоты в узком коридорчике нашей больнички, куда без особой надобности и зайти-то страшно. Мы с дочкой грамотно приехали на час раньше, потому как вчера пройти оную процедуру освидетельствования психического здоровья (1,5 минуты на человека, не глядя в паспорт и ещё куда-то за 268 р.) И поэтому успели.
А вот на день раньше злобная медсестра нас даже к означенному телу великого и могучего доктора не подпустила. Милейшая женщина, кстати, которая сама в западне этого закона и расписания. По ее мнению, те, кто на комиссию, могут попасть к доктору только после всех пациентов, даже если вы честно заняли очередь и отсидели не один час, потому что «не положено!»
Кем, куда и зачем это положено — вопрос риторический… Но готовьтесь, ребята, что каток системы и вас раскатает, как только вы столкнетесь с этой необходимостью.
И ей глубоко поровну, где вы возьмете это время, если работаете, как вы в этой душегубке выживете несколько часов. И самое главное — какой это абсурд — получать липовые справки, которые ни о чем, кроме того, что ты раб системы, не свидетельствуют, — поделилась мнением на своей странице в социальной сети «Вконтакте» психолог Елена Соколова.
Главный врач бердской ЦГБ Юрий Краморов сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что по водительской комиссии пациентов принимают два врача в больнице. Но один доктор в июне находится в отпуске. Отсюда и длинная очередь.
— Пациентам нужно ко мне подойти и объяснить ситуацию. Я в ней разберусь и приму решение, — резюмировал Юрий Николаевич.
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Такое каждый год происходит. И почему-то водит.права у всех именно летом заканчиваются! Наверно, потому что все летом их и получают…
15 4
это узаконенное издевательство над людьми
27 6
_Кто мешает Краморову принять меры,он что отпуск не подписывает врачам?Что С Луны свалился что ли?Совсем совесть потерял!
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Какие меры-то? Отпуск врачам не подписывать? Приковать цепью в кабинете ради тех, кому именно сейчас приспичило права поменять?
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Это пока за справку опять руку кому то не сломают. Потом начнут думать быстрее. А пока почему то не получается.
23 3
Вчера в прямом эфире,показали поликлиники, там очередей нет. Зачем вы нам врете, мы верим президенту.
19 14
Новый мэр, а вы вообще не работаете чтоли?
Прямая линия начала вчера примерно в 15-00 — нормальные люди работают в это время.
Я вот не смотрел….
12 6
Ваш комментарий написан в пятницу в 13-27, почему вы меня стыдите что я в рабочее время пишу и смотрю ТВ. А вы сами то, чего не работаете? вы наверное из Единой России,только там любят учить народ как правильно жить и работать.При этом сами придерживаются других правил и получают в разы больше зарплаты в отличие от простых россиян!
3 6
краморов врет как дышит. и никакого сожаления в глазах, и как можно СТОЛЬКО врать людям?? там постоянно очереди, проходила комиссию в марте- было то же самое. У нас нет врачей, к которым НЕТ очереди. И почему Краморов еще не написал заявление на увольнение, он же у нас такой совестливый, всегда людям в глаза заглядывает.
31 4
Ага.
Я в январе, только тоже очередь такая же была.
12 1
Краморов уйдет, другой придет не лучше. Нужно нашей администрации изменить отношение к проблемам народа, выходить почаще к людям.
5 8
Администрация в очередь к психиатру не стоит.
2 0
Просто платишь , просто ставят печать .
2 2
Вторник , четверг , с 17 до 18.
Просто нет слов .
9 0
Самое интересное начинается, когда вы понимаете, что все ваши телодвижения — это лишь пустая формальность, оплаченая наличными через кассу. Вас никто не будет осматривать, от слова вообще.Деньги рекой и пусть хоть шизофреники, хоть наркоманы , имея соответствующую справочку, решают вашу судьбу.
19 1
Если бы эти доктора принимали только на комиссию.Посмотрите сколько больных людей,которых вы даже не подпускаете к кабинету и орете на них.Просто на этой неделе ходила на уколы и была невольным свидетелем данной ситуации
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Месяц назад было пусто у кабинета, видимо сезон замены ВУ и отпуска. Никакого ЧП. Такие ситуации летом у кабинета любого врача имеют место быть в любом городе, ведь всем охото отдохнуть летом.
2 6
а у нас замена ВУ по сезонам? вы на учете там не стоите, нет?
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Да это наверное фото с Украинской больницы — у нас такого просто неможет быть,вы что телевизор не смотрите когда Президент вещает с экранов
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В апреле было то же самое, во вторник не смогла пройти, отстояв очередь 1,5 часа… Пришла в четверг пораньше, очередь огромная! Все нервничают, Крамаров вопросы не решает, мол, подойтите ко мне и все решу… Конечно, он быстро решает проблемы тех, кто к нему лично обратился — просто начинает орать на врачей! Я писала в Минздрав НСО (по проблеме неквалифицированно оказанной медпомощи, и нехватку врачей) — мне отписались, мол, главврач в курсе, вопрос нехватки врачей на контроле, а наказать его не можем, так как у них нет с главврачом прямого трудового договора Но я этого так не оставлю, готовлю документ в Прокуратуру и возможно в СледКом, сколько можно издеваться над врачами! А Крамаров и Шахатова опять белые и пушистые…
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Недокомпектность врачебного состава — 45% (с) Крамаров.
Кто как считает — нехватка врачей в Бердске — это заслуга Крамарова, Минздрава или Путина?
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Я в январе проходила медкомиссию и врача прошла минут за 10. Даже и подумать не могла,что там очереди. Видимо повезло.
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На меня из очереди на комиссию стали кричать, а я им сказала, что таким неадекватам справки не дадут. (Шутка)
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