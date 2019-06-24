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Давятся в очереди за справкой от психиатра в ЦГБ жители Бердска

Из-за отпуска одного врача из двух, горожане не могут взять справку, чтобы получить водительские права и устроиться на работу. Главный врач больницы заявил, что проблему можно решить.

24.06.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Елены Соколовой 23 коммент.
 
Давятся в очереди за справкой от психиатра в ЦГБ жители Бердска

Бердчане несколько часов ждут своей очереди к психиатру

Ужаснулась очереди к единственному в бердской ЦГБ психиатру 20 июня жительница Бердска и частный психолог Елена Соколова. Чтобы поменять водительские права по завершению срока, или получить разрешение на ношение оружия, да даже просто устроиться на работу, горожанам приходится по несколько часов томиться в душном коридоре больницы. Врач-психиатр принимает бердчан по комиссии лишь два раза в неделю по 1 часу.

-И у тебя нет альтернативы! Справка от нарколога и психиатра должна быть именно из ЦГБ по месту прописки. Точка. Вот сегодня больше 60 человек, не считая малолетних детей, которых не с кем оставить, и толпилось, и томилось от жары и духоты в узком коридорчике нашей больнички, куда без особой надобности и зайти-то страшно. Мы с дочкой грамотно приехали на час раньше, потому как вчера пройти оную процедуру освидетельствования психического здоровья (1,5 минуты на человека, не глядя в паспорт и ещё куда-то за 268 р.) И поэтому успели.
А вот на день раньше злобная медсестра нас даже к означенному телу великого и могучего доктора не подпустила. Милейшая женщина, кстати, которая сама в западне этого закона и расписания. По ее мнению, те, кто на комиссию, могут попасть к доктору только после всех пациентов, даже если вы честно заняли очередь и отсидели не один час, потому что «не положено!»
Кем, куда и зачем это положено — вопрос риторический… Но готовьтесь, ребята, что каток системы и вас раскатает, как только вы столкнетесь с этой необходимостью.

И ей глубоко поровну, где вы возьмете это время, если работаете, как вы в этой душегубке выживете несколько часов. И самое главное — какой это абсурд — получать липовые справки, которые ни о чем, кроме того, что ты раб системы, не свидетельствуют, — поделилась мнением на своей странице в социальной сети «Вконтакте» психолог Елена Соколова.

Главный врач бердской ЦГБ Юрий Краморов сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что по водительской комиссии  пациентов принимают два врача в больнице. Но один доктор в июне находится в отпуске. Отсюда и длинная очередь.

— Пациентам нужно ко мне подойти и объяснить ситуацию. Я в ней разберусь и приму решение, — резюмировал Юрий Николаевич.

Давятся в очереди за справкой от психиатра в ЦГБ жители Бердска

Врач принимает два раза в неделю по часу


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(23) Комментариев

  1. Акбар

    Такое каждый год происходит. И почему-то водит.права у всех именно летом заканчиваются! Наверно, потому что все летом их и получают… :-D

    Thumb up 15 Thumb down 4

    • Головачь Лена

      это узаконенное издевательство над людьми

      Thumb up 27 Thumb down 6

    • аноним

      _Кто мешает Краморову принять меры,он что отпуск не подписывает врачам?Что С Луны свалился что ли?Совсем совесть потерял!

      Thumb up 7 Thumb down 2

      • AGGA

        Какие меры-то? Отпуск врачам не подписывать? Приковать цепью в кабинете ради тех, кому именно сейчас приспичило права поменять?

        Thumb up 2 Thumb down 3

  2. Аноним

    Это пока за справку опять руку кому то не сломают. Потом начнут думать быстрее. А пока почему то не получается.

    Thumb up 23 Thumb down 3

  3. Новый мэр

    Вчера в прямом эфире,показали поликлиники, там очередей нет. Зачем вы нам врете, мы верим президенту.

    Thumb up 19 Thumb down 14

    • Аноним

      Новый мэр, а вы вообще не работаете чтоли?
      Прямая линия начала вчера примерно в 15-00 — нормальные люди работают в это время.
      Я вот не смотрел….

      Thumb up 12 Thumb down 6

      • Новый мэр

        Ваш комментарий написан в пятницу в 13-27, почему вы меня стыдите что я в рабочее время пишу и смотрю ТВ. А вы сами то, чего не работаете? вы наверное из Единой России,только там любят учить народ как правильно жить и работать.При этом сами придерживаются других правил и получают в разы больше зарплаты в отличие от простых россиян!

        Thumb up 3 Thumb down 6

  4. гость

    краморов врет как дышит. и никакого сожаления в глазах, и как можно СТОЛЬКО врать людям?? там постоянно очереди, проходила комиссию в марте- было то же самое. У нас нет врачей, к которым НЕТ очереди. И почему Краморов еще не написал заявление на увольнение, он же у нас такой совестливый, всегда людям в глаза заглядывает.

    Thumb up 31 Thumb down 4

  5. Аноним

    Краморов уйдет, другой придет не лучше. Нужно нашей администрации изменить отношение к проблемам народа, выходить почаще к людям.

    Thumb up 5 Thumb down 8

  6. Аноним

    Просто платишь , просто ставят печать .

    Thumb up 2 Thumb down 2

  7. Аноним

    Вторник , четверг , с 17 до 18.
    Просто нет слов .

    Thumb up 9 Thumb down 0

  8. Аноним

    Самое интересное начинается, когда вы понимаете, что все ваши телодвижения — это лишь пустая формальность, оплаченая наличными через кассу. Вас никто не будет осматривать, от слова вообще.Деньги рекой и пусть хоть шизофреники, хоть наркоманы , имея соответствующую справочку, решают вашу судьбу.

    Thumb up 19 Thumb down 1

  9. Аноним

    Если бы эти доктора принимали только на комиссию.Посмотрите сколько больных людей,которых вы даже не подпускаете к кабинету и орете на них.Просто на этой неделе ходила на уколы и была невольным свидетелем данной ситуации

    Thumb up 8 Thumb down 3

  10. Миклухо

    Месяц назад было пусто у кабинета, видимо сезон замены ВУ и отпуска. Никакого ЧП. Такие ситуации летом у кабинета любого врача имеют место быть в любом городе, ведь всем охото отдохнуть летом.

    Thumb up 2 Thumb down 6

  11. Аноним

    Да это наверное фото с Украинской больницы — у нас такого просто неможет быть,вы что телевизор не смотрите когда Президент вещает с экранов

    Thumb up 5 Thumb down 2

  12. Оксана

    В апреле было то же самое, во вторник не смогла пройти, отстояв очередь 1,5 часа… Пришла в четверг пораньше, очередь огромная! Все нервничают, Крамаров вопросы не решает, мол, подойтите ко мне и все решу… Конечно, он быстро решает проблемы тех, кто к нему лично обратился — просто начинает орать на врачей! Я писала в Минздрав НСО (по проблеме неквалифицированно оказанной медпомощи, и нехватку врачей) — мне отписались, мол, главврач в курсе, вопрос нехватки врачей на контроле, а наказать его не можем, так как у них нет с главврачом прямого трудового договора =-O Но я этого так не оставлю, готовлю документ в Прокуратуру и возможно в СледКом, сколько можно издеваться над врачами! А Крамаров и Шахатова опять белые и пушистые…

    Thumb up 3 Thumb down 0

  13. Аноним

    Недокомпектность врачебного состава — 45% (с) Крамаров.
    Кто как считает — нехватка врачей в Бердске — это заслуга Крамарова, Минздрава или Путина?

    Thumb up 0 Thumb down 0

  14. Вераника

    Я в январе проходила медкомиссию и врача прошла минут за 10. Даже и подумать не могла,что там очереди. Видимо повезло.

    Thumb up 0 Thumb down 1

  15. Аноним

    На меня из очереди на комиссию стали кричать, а я им сказала, что таким неадекватам справки не дадут. (Шутка)

    Thumb up 0 Thumb down 0

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