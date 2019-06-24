Давятся в очереди за справкой от психиатра в ЦГБ жители Бердска

Ужаснулась очереди к единственному в бердской ЦГБ психиатру 20 июня жительница Бердска и частный психолог Елена Соколова. Чтобы поменять водительские права по завершению срока, или получить разрешение на ношение оружия, да даже просто устроиться на работу, горожанам приходится по несколько часов томиться в душном коридоре больницы. Врач-психиатр принимает бердчан по комиссии лишь два раза в неделю по 1 часу.

-И у тебя нет альтернативы! Справка от нарколога и психиатра должна быть именно из ЦГБ по месту прописки. Точка. Вот сегодня больше 60 человек, не считая малолетних детей, которых не с кем оставить, и толпилось, и томилось от жары и духоты в узком коридорчике нашей больнички, куда без особой надобности и зайти-то страшно. Мы с дочкой грамотно приехали на час раньше, потому как вчера пройти оную процедуру освидетельствования психического здоровья (1,5 минуты на человека, не глядя в паспорт и ещё куда-то за 268 р.) И поэтому успели.

А вот на день раньше злобная медсестра нас даже к означенному телу великого и могучего доктора не подпустила. Милейшая женщина, кстати, которая сама в западне этого закона и расписания. По ее мнению, те, кто на комиссию, могут попасть к доктору только после всех пациентов, даже если вы честно заняли очередь и отсидели не один час, потому что «не положено!»

Кем, куда и зачем это положено — вопрос риторический… Но готовьтесь, ребята, что каток системы и вас раскатает, как только вы столкнетесь с этой необходимостью.

И ей глубоко поровну, где вы возьмете это время, если работаете, как вы в этой душегубке выживете несколько часов. И самое главное — какой это абсурд — получать липовые справки, которые ни о чем, кроме того, что ты раб системы, не свидетельствуют, — поделилась мнением на своей странице в социальной сети «Вконтакте» психолог Елена Соколова.

Главный врач бердской ЦГБ Юрий Краморов сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что по водительской комиссии пациентов принимают два врача в больнице. Но один доктор в июне находится в отпуске. Отсюда и длинная очередь.

— Пациентам нужно ко мне подойти и объяснить ситуацию. Я в ней разберусь и приму решение, — резюмировал Юрий Николаевич.