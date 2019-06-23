Как хорошо, что в России не трогают никого по национальному признаку!

25% россиян негативно относятся к сожительству
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Зачем разжигать ненависть.
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Никто ведь их не трогает по национальному признаку?
Зачем их трогать?
Кикабидзе один раз тронули, так он сам чуть не тронулся на ненависти к россиянам.
Вообще эту элиту надо протестировать: Они за Грузию или за Россию.
Если за Россию — пусть выступят с призывом к своим соотечественникам в Грузии — не прессинговать россиян, отказаться от русофобии.
Если откажутся — внести в списки пятой колонны и тщательно присмотреться к гонорарам и имуществу, заработанному на россиянах.))
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А к чему такое заявление? Где-то в мире грузин трогают?
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Грузинов ,вообще ни кто ни где не трогают, всегда жили мирно с ними. Были времена в Москве были забиты гостиницы ими. Живут за счет русских отдыхающих в Грузии,такие бабки потеряли в самый сезон.
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По статистическим данным, в настоящее время из, примерно, 450 воров в законе, большая часть (90%!) — выходцы из Грузии.
Поэтому никто их не трогает.
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Готовится удар по ирану.
Это часть многоходовки по ближнему востоку от госдепа..
Подождем воплей в азербайджане.
Все дело в беженцах как они пойдут.
и через какие страны.
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