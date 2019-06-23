Как хорошо, что в России не трогают никого по национальному признаку!

В рубрику «Сообщи свои новости» написалПочему-то свободолюбивые грузины забывают, что сотни тысяч их соотечественников прекрасно устроились именно в России и процветают. Церетели, Цискаридзе, Лепс, Меладзе и т. д. Никто ведь их не трогает по национальному признаку?

От редакции: Так, ведь это и прекрасно, что никто не трогает! И хочется верить, что в России не будут никогда никого трогать по национальному признаку.