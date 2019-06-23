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Как хорошо, что в России не трогают никого по национальному признаку!

Церетели, Цискаридзе, Лепс, Меладзе и т. д. Никто ведь их не трогает по национальному признаку?

23.06.2019 6 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Да уж:
Почему-то свободолюбивые грузины забывают, что сотни тысяч их соотечественников прекрасно устроились именно в России и процветают. Церетели, Цискаридзе, Лепс, Меладзе и т. д. Никто ведь их не трогает по национальному признаку?

От редакции: Так, ведь это и прекрасно, что никто не трогает! И хочется верить, что в России не будут никогда никого трогать по национальному признаку.


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(6) Комментариев

  1. Гость

    Зачем разжигать ненависть.

    Thumb up 5 Thumb down 6

  2. Аноним

    Никто ведь их не трогает по национальному признаку?
    Зачем их трогать?
    Кикабидзе один раз тронули, так он сам чуть не тронулся на ненависти к россиянам.

    Вообще эту элиту надо протестировать: Они за Грузию или за Россию.
    Если за Россию — пусть выступят с призывом к своим соотечественникам в Грузии — не прессинговать россиян, отказаться от русофобии.
    Если откажутся — внести в списки пятой колонны и тщательно присмотреться к гонорарам и имуществу, заработанному на россиянах.))

    Thumb up 15 Thumb down 2

  3. Аноним

    А к чему такое заявление? Где-то в мире грузин трогают?

    Thumb up 4 Thumb down 6

  4. Аноним

    Грузинов ,вообще ни кто ни где не трогают, всегда жили мирно с ними. Были времена в Москве были забиты гостиницы ими. Живут за счет русских отдыхающих в Грузии,такие бабки потеряли в самый сезон.

    Thumb up 3 Thumb down 0

    • Аноним

      По статистическим данным, в настоящее время из, примерно, 450 воров в законе, большая часть (90%!) — выходцы из Грузии.
      Поэтому никто их не трогает. :-D

      Thumb up 2 Thumb down 1

  5. Аноним

    Готовится удар по ирану.
    Это часть многоходовки по ближнему востоку от госдепа..
    Подождем воплей в азербайджане.
    Все дело в беженцах как они пойдут.
    и через какие страны. *TIRED*

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