Вернуть магазины «Березка» предложил Минфин

Минфин предложил учредить в Москве и Петербурге магазины беспошлинной торговли для дипломатов, их семей и персонала дипмиссий, работающих в России. Об этом говорится в проекте постановления правительства, которое выложили для обсуждения на портале проектов нормативных актов, пишет Интерфакс.

Совершать там покупки можно будет только по предъявлению документа об аккредитации при МИДе.

Владеть такими магазинами смогут российские компании, входящие в реестр хозяев магазинов беспошлинной торговли и учрежденные ФГУПом «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России». Ассортимент товаров им придется согласовывать с этим же ФГУПом и продавать там будет можно только товары, помещенные под таможенную процедуру беспошлинной торговли.

Принимать они будут рубли, доллары и евро.

В проекте требований к таким магазинам Минфин указал, что они должны быть оборудованы круглосуточной системой видеонаблюдения, а записи с камер должны храниться не меньше месяца и что в их подсобные помещения не должны проникать посторонние. Хранить на их складах посторонние товары будет запрещено. Планы и чертежи магазинов должны быть согласованы в таможенным органом и ФГУПом при МИДЕ.