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Налог на пластиковые пакеты вводят в Швеции

Власти полагают, что таким удорожанием пластиковой тары они смогут обеспечить выполнение установленного Евросоюзом норматива в 40 пакетов на одного человека в год.

23.06.2019 Фото: pixabay 3 коммент.
 
Налог на пластиковые пакеты вводят в Швеции

В Швеции появится налог на пластиковые пакеты

Местные власти рассчитывают выполнить установленный Евросоюзом норматив.
В Швеции в следующем году будет введен налог на пластиковые пакеты: 3 кроны ($0,33) — на стандартный и 0,3 кроны ($0,03) — на более тонкий. В результате приобретение стандартного пакета обойдется покупателю в сумму до 7 крон ($0,77), сообщил телеканал ТВ4.

Нововведение, по замыслам его инициаторов, должно заставить потребителей задуматься над тем, а так ли уж им необходим тот или иной пакет. Власти полагают, что таким удорожанием пластиковой тары они смогут обеспечить выполнение установленного Евросоюзом норматива в 40 пакетов на одного человека в год.

«К сожалению, большое количество используемых нами пластиковых пакетов попадает в окружающую среду и загрязняет наши моря, а также причиняет вред животных и растениям. В будущем с этим нельзя мириться», — заявил шведский министр финансовых рынков Пер Булюнд.

Кроме задачи стать «сдерживающим фактором» новый налог, как отметил телеканал, обеспечит поступление в госказну 2,9 млрд крон ($320 млн) в год.

Точная дата введения налога пока не называется.

Источник: ТАСС


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Что эти законотворцы себе позволяют?! Грабят простой народ! — Так это в Швеции. — Молодцы шведы! Борятся за экологию!

    Thumb up 2 Thumb down 2

    • Аноним

      Вопрос так и висит — Что шведы могут предложить покупателям в качестве альтернативы пластику?
      Ведь здесь налицо монополизм со всеми вытекающими.

      А наши долго думать не будут — нечем думать, просто пойдут по тем же рельсам :
      $0,77 х 3 (семья из 3-х человек) х 120 (пакетов в год) х 65рублей (курс доллара) = 18 018 рублей в год потратит семья из 3-х человек на государственные прогибы под стандарты западной экологии.
      По колее пенсионной реформы пойдем, равняясь на запад всем, чем угодно, только не зарплатой.
      :-D

      Thumb up 2 Thumb down 1

  2. Аноним

    если бы такой норматив и налог в россии ввели, либерасты уже кипчятком бы в туалеты ходили поди…
    поросенок и мэр, расскажите нам!

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