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Налог на пластиковые пакеты вводят в Швеции
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Что эти законотворцы себе позволяют?! Грабят простой народ! — Так это в Швеции. — Молодцы шведы! Борятся за экологию!
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Вопрос так и висит — Что шведы могут предложить покупателям в качестве альтернативы пластику?
Ведь здесь налицо монополизм со всеми вытекающими.
А наши долго думать не будут — нечем думать, просто пойдут по тем же рельсам :
$0,77 х 3 (семья из 3-х человек) х 120 (пакетов в год) х 65рублей (курс доллара) = 18 018 рублей в год потратит семья из 3-х человек на государственные прогибы под стандарты западной экологии.
По колее пенсионной реформы пойдем, равняясь на запад всем, чем угодно, только не зарплатой.
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если бы такой норматив и налог в россии ввели, либерасты уже кипчятком бы в туалеты ходили поди…
поросенок и мэр, расскажите нам!
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