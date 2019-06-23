Сложнее всего визу делают россиянам визовые центры Германии, Швейцарии и Чехии

Сложнее всего россиянам оформлять шенгенские визы через визовые центры Германии, Швейцарии и Чехии, но и в Испанию или Италию летом лучше подавать документы заранее, сообщили порталу «Интерфакс-Туризм» в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Сложнее всего подавать документы на получение шенгена через визовые центры Германии, Швейцарии, Португалии, Испании, Венгрии, Франции и Мальты. Например, виза в Испанию делается не сложно и быстро, но количество заявителей так велико, что ВЦ в Москве не справляется с большим объемом заявок, нужно ждать 1,5-2 недели», — сказали в ассоциации.

Запись в ВЦ Франции на подачу документов и сдачу биометрии на данный момент составляет около двух недель. Большое число заявителей отмечается и в визовом центре Венгрии — ожидание подачи может составлять от 30 минут до 3 часов, особенно перед праздниками.

«Германия и Швейцария, в свою очередь, сложные страны для тех, кто едет в Евросоюз впервые. Здесь требуется достаточно большой набор документов, при этом сами документы необходимо сдавать заблаговременно. Визовый центр Швейцарии скрупулезно проверяет документы», — отметили в АТОР.

При этом дольше всего в Москве приходится ждать паспорт с визой в Чехию, ее делают до 15 рабочих дней. Порядка 2,5 недель занимает оформление шенгена в Финляндию. Виза в Австрию оформляется 10-12 рабочих дней.

«Другая проблема заявителей – требование повторно сдать биометрию, несмотря на то, что отпечатки пальцев для получения визы в любую из стран Шенгена должны храниться в единой базе, доступной всем странам Евросоюза, в течение 5 лет», — сообщили в ассоциации.

Так, на повторную сдачу отпечатков пальцев время от времени вызывают визовые центры Португалии, Венгрии, Испании, Франции. А чаще всего на повторную сдачу биометрии вызывает ВЦ Нидерландов – каждого третьего заявителя. Испания вызывает каждого пятого.

«Россиянам, которые планируют поездки в Европу, особенно если речь идет о таких популярных пляжных направлениях, как Италия, Испания или Греция, стоит позаботиться о бронировании тура как минимум за две недели до начала путешествия. Оптимальный срок составляет месяц», — отметили в АТОР.

В 2018 году страны Шенгена выдали россиянам 3,6 млн виз, что на 5,1% меньше по сравнению с годом ранее. В Москве в топ-10 стран по количеству выданных шенгенских виз в прошлом году вошли Испания, Италия, Франция, Греция, Чехия, Германия, Финляндия, Латвия, Венгрия и Эстония.

Источник: tourism.interfax.ru