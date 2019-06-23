КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам
ПРОДАМ 2-ю в самом центре в хорошем доме !!!
Продам 1-к на Микрорайлне
Продам большую двухкомнатную квартиру
Продам 4-ю ! 8-913-701-2341 Алёна
Продам 3-ю
продам большую студию
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

25% россиян негативно относятся к сожительству

Сложнее всего визу делают россиянам визовые центры Германии, Швейцарии и Чехии

От рака поджелудочной железы и рака печени чаще всего умирают в России

Налог на пластиковые пакеты вводят в Швеции

Вернуть магазины «Березка» предложил Минфин

Потоп: Ливень угрожает затопить подвал 5-этажки в Бердске

Смертельное ДТП: КамАЗ раздавил «Жигули» на трассе «Иртыш» в Новосибирской области

Угрожавший фекальной эпидемией 16-и семьям унитаз «заглушили» в жилом доме Бердска

Подозревает инсульт у предпенсионера без желудка директор «Шанса» в Бердске

Сын брызнул газом в лицо отцу и ограбил его на 770 тысяч рублей после продажи авто в Новосибирске

Последние комментарии

Июнь 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Угрожавший фекальной эпидемией 16-и семьям унитаз «заглушили» в жилом доме Бердска

Полы в подвале засыпали опилками, а стоки направили напрямую в коллектор. Но заиленные трубы нужно прочищать. Жители дома обратятся за помощью в КБУ.

23.06.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой 3 коммент.
 
Угрожавший фекальной эпидемией 16 и семьям унитаз заглушили в жилом доме Бердска

Подвал топило фекалиями из унитаза

Отслеживает ситуацию затопленного фекалиями подвала в жилом доме № 30 по ул. Бердский санаторий «Курьер. Среда. Бердск». На потоп из старого унитаза жаловалась жители дома. Одна из них — Ирина Соколова — решилась написать в «Курьер. Среда. Бердск».

На следующие сутки после публикации истории дома, управляющая компания «Гурман» засыпала полы подвала опилками.

— Мешки с опилками привезли, посмотрели полы в кухне нашей квартиры. Сказали, что работы проводят. Посмотрели заиленность труб. Все, что зависело от «Гурмана», сделано. Они заглушили унитаз и перенаправили канализационные стоки напрямую в коллектор. Но дело в том, что нужно убирать ил. Стокам ведь некуда вытекать. Возьмем ситуацию в свои руки и сами обратимся в диспетчерскую КБУ, в такой вони жить невозможно, — рассказал муж Ольги Виктор Курулюк сегодня, 21 июня.

Напомним, супружеской паре, прежде чем спуститься в подвал, приходилось надевать резиновые сапоги. Туфли и ботинки могли испортиться после прогулки по фекальной реке.

— Три недели назад у нас случилась коммунальная авария. В подвале нашего дома стоит старый унитаз. Шесть лет назад там располагалась диспетчерская управляющей компании. Они съехали, а нас постоянно затапливает через этот унитаз. У нас ребятишки маленькие живут, а мы как в общественном туалете, наслаждаемся вонью фекалий и мочи каждый день. Меня рвет и тошнит, даже есть невозможно — запах еды перебивает вонь из подвала, — сетовала Ирина Михайловна.
По ее словам, жители дома не раз обращались в управляющую компанию с просьбой ликвидировать подпор, из-за которого подвал топит, очистить помещение от стоков и продезенфицировать его. Жители дома опасаются, что из-за антисанитарии может развиться эпидемия болезней, в подвале уже обосновались огромные мокрицы, тараканы, а над ним витают помойные мухи.

Ее муж Виктор Вячеславович всерьез обеспокоен проблемой: дом построен в 1972 году, но капитального ремонта в нем так и не было. Старые коммуникации, сливная канализации и чугунные трубы уже приходят в негодность. Проблема потопов в подвале — заиленность канализационных колодцев, но жителям дома никто не может помочь.

-Стокам просто некуда вытекать. Как мне сказали в управляющей компании «Гурман», этим должен заниматься бердский КБУ. Когда забивается канализация, мы вызываем работникам УК, они ее прочищают то ли тросом, то ли ершом, пробивая отверстие маленьким диаметром. Но канализация снова забивается. Фекалии идут в подвал и в квартире становится невозможно дышать. Отсюда ведь может быть какая-то зараза. Меня поразил последний случай: вызвали работников УК, они канализацию пробили, на следующий день история повторилась — подвал вновь затопило фекалиями. Приехало руководство управляющей компании, сказали при мне работникам, чтобы все это засыпали опилками и обеззаразили подвал. Но никто ничего не сделал. Я их попросил убрать ил, обещали передать по инстанциям, но воз и ныне там, — негодует Виктор Курулюк.

По его словам, управляющая компания сослалась на нехватку финансов, чтобы решить проблему с подтоплением подвала фекалиями. Жители не против доплачивать за коммуналку, лишь бы им не приходилось дышать смрадом у себя дома.

Директор управляющей компании «Гурман» Михаил Перфилов сообщил «Курьер. Среда. Бердск» 19 июня, что с проблемой дома нужно обращаться в бердский Комбинат бытовых услуг.

-Затопление подвалов происходит в связи с подпорами колодцев, которые разрушены. На сегодняшний день в этом доме имеется выпуск, который заходит в канализационную систему города. Колодец разрушен, в него упала его крышка. На наше обращение в КБУ отремонтировать его, никто не реагирует, — заверил Михаил Сергеевич.

По его словам, управляющая компания неоднократно обращалась в КБУ. Но за последние две недели сотрудники КБУ спускались в подвал, а после «разворачивались и уезжали».
Заместитель директора по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что в диспетчерской КБУ нет заявок и обращений по поводу подтопления стоками подвала дома № 30 по ул.Бердский Санаторий.

-Заявок таких нет. Отреагировать на сообщение мы можем в том случае. Если у нас будет обращение. Жители дома могут обратиться в КБУ за помощью, — резюмировал Александр Алексеевич 19 июня.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
25% россиян негативно относятся к сожительству Сложнее всего визу делают россиянам визовые центры Германии, Швейцарии и Чехии От рака поджелудочной железы и рака печени чаще всего умирают в России

(3) Комментариев

  1. Невдомек

    Поделился один мой знакомый, живущий на первом этаже….
    Замучались они с периодическими запорами в канализации и он решил провести следствие…
    Оказалось, что в доме, этажами выше, живут тетки — кошатницы!
    Накануне запоров канализации слышится шум в системе труб, такой, как будто сыпят мелкий гравий…
    Очень многие нерадивые хозяева пушистых созданий высыпают в унитаз кошачие наполнители после использования и он накапливается в колене трубопровода на уровне первого этажа и подвала, тем самым перекрывая сток…
    Будучи человеком решительным и неслабым, товарищ пригрозил крупным неприятностями нерадивым любителям кошек…
    В настоящее время вроде жалоб нет.
    Может это тот еще вариант?

    Thumb up 2 Thumb down 0

  2. Точка.

    Фото ужасное .

    Thumb up 0 Thumb down 0

  3. Аноним

    А шесть лет то, что сопли жевали? Не работает УК, жалуйтесь в ГЖИ, Роспотребнадзор, а так и будете дальше ароматами наслаждаться! :-D

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Акция сентября
"Книжная долина"-Ленина ,85
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика