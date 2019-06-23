181 пьяного водителя поймали полицейские в Новосибирской области за неделю

В период с 12 по 17 июня на территории региона проводились рейдовые профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель». За указанный период сотрудниками ГИБДД выявлен 181 водитель, управляющий транспортными средствами в состоянии опьянения, из которых 61 водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался, а 25 водителей задержаны за управление автомобилем в состоянии опьянения повторно.

Госавтоинспекция напоминает, что в настоящее время за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За такое же нарушение, совершенное повторно, водителя могут привлечь к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы до двух лет с одновременным лишением водительских прав до трех лет.

Автоинспекторы призывают водителей не садиться за руль в нетрезвом состоянии и просят новосибирцев сообщать в Госавтоинспекцию о фактах управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения ближайшему наряду ДПС или по телефону «112».

Источник: МВД по НСО