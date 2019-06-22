Сын брызнул газом в лицо отцу и ограбил его на 770 тысяч рублей после продажи авто в Новосибирске

Вечером 21 июня в полицию поступило сообщение от 42-летнего жителя Новосибирского района, который заявил о совершенном в отношении него грабеже. Мужчина сообщил, что ехал из Новосибирска со сделки по продаже дома в автомобиле, за рулем которого находился его сын. В пути следования сын распылил ему в лицо газовый баллончик и остановил автомобиль. Когда пассажир вышел из транспортного средства, водитель скрылся. Потерпевший сообщил, что в автомобиле осталась его сумка с денежными средствами в сумме более 770 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД по НСО.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 «Краснообский» установили и задержали подозреваемого в совершении преступления – 19-летнего жителя города Новосибирска. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, мошенничество и заведомо ложный донос. Выяснилось, что молодой человек, ограбив отца, бросил свой автомобиль около одного из садовых обществ в Новосибирском районе, после чего спрятал деньги и попытался скрыться у своих знакомых.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Местонахождение денежных средств установлено.