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Отдаст ли Путин Южные Курилы Японии?

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Отдаст ли Путин Южные Курилы Японии?

«Таких планов у нас нет», — сказал он в интервью программе телеканала «Россия 1».

22.06.2019 Фото: Кремлин.ру Один комментарий
 
Отдаст ли Путин Южные Курилы Японии?

По данным ВЦИОМ, подавляющее большинство людей заявили, что острова, на которых они живут, должны оставаться территорией России

Россия не намерена передавать Южные Курилы, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает Интерфакс.

«Таких планов у нас нет», — сказал он в интервью программе телеканала «Россия 1» (ВГТРК) «Вести в субботу с Сергеем Брилевым», вышедшей в эфир на Дальнем Востоке.

Так Путин ответил на вопрос, не придется ли спускать российский флаг, поднятый на Южных Курилах.

Глава государства подчеркнул, что правительство намерено развивать эти территории.

«У нас существуют целые большие программы развития Дальнего Востока, включая Южные Курилы, — отметил президент. — Эти программы будут реализовываться — и по развитию экономики, рыбной отрасли, других составляющих. Мы будем развивать там инфраструктуру».

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В феврале этого года ВЦИОМ проводил опрос жителей на островах Кунашир, Шикотан и Итуруп, задавая им вопрос — должна или не должна Россия, по их мнению, передать Южные Курилы Японии. По данным организации, подавляющее большинство людей заявили, что острова, на которых они живут, должны оставаться территорией России.


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Сын брызнул газом в лицо отцу и ограбил его на 770 тысяч рублей после продажи авто в Новосибирске Отдаст ли Путин Южные Курилы Японии? Ради бесплатного ужина идет на свидание треть женщин

(1) Комментарий

  1. Аноним

    Пока Путин у власти не видать японцам Курил!
    Молодец наш президент! Настоящий мужик!
    Было бы здорово, если бы он оставался президентом России всегда!

    Thumb up 0 Thumb down 3

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