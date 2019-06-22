КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам
ПРОДАМ 2-ю в самом центре в хорошем доме !!!
Продам 1-к на Микрорайлне
Продам большую двухкомнатную квартиру
Продам 4-ю ! 8-913-701-2341 Алёна
Продам 3-ю
продам большую студию
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Отдаст ли Путин Южные Курилы Японии?

Ради бесплатного ужина идет на свидание треть женщин

Полечились: Семья в Хабаровске съела личинки червей-паразитов. Откачивают в реанимации

Прямые выборы мэра возвращают в Екатеринбурге

Путин запретил самолетам из России летать в Грузию

Мужчина в спортивном костюме утонул около моста через реку Раздельная в Бердске

Пузыри пускал свесившийся в окно на 4-м этаже мальчик в Искитиме

Одну шайбу проиграл «Сибирский лис» из Бердска команде «Красная молния» в следж-хоккее

Иран получил предупреждение от США о планируемом ударе

Хотите заработать на экономии электроэнергии?

Последние комментарии

Июнь 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Путин запретил самолетам из России летать в Грузию

Пока временно — с 8 июля. Глава государства также поручил правительству обеспечить возвращение россиян, временно находящихся на территории Грузии.

22.06.2019 Фото: Pixabay 5 коммент.
 
Путин запретил самолетам из России летать в Грузию

Президент рекомендовал туроператорам на время запрета полетов не продавать путевки из России в Грузию

Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий авиакомпаниям с 8 июля осуществлять перевозки из России в Грузию, пишет РИА Новости.
Глава государства также поручил правительству обеспечить возвращение россиян, временно находящихся на территории Грузии.
Кроме того, президент рекомендовал туроператорам на время запрета полетов не продавать путевки из России в Грузию.
Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, указ о прекращении авиасообщения — вынужденная мера для обеспечения безопасности россиян на фоне экстремистских действий в Тбилиси. В Кремле также объяснили, что запрет вступает в силу с 8 июля, поскольку к этому времени завершится большинство туров в Грузию.

Ситуация в Грузии
Накануне в Грузии прошли беспорядки из-за того, что в ходе открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации депутат Государственной думы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента.
При этом российский политик рассказал, что на это место его посадила грузинская сторона «согласно протоколу подобных мероприятий».
Случившееся вызвало недовольство со стороны оппозиционных депутатов из «Единого национального движения» и «Европейской Грузии», которые покинули заседание.
После этого радикалы штурмом взяли грузинский парламент и потребовали от российской делегации покинуть страну. Участники акций также потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахарии.
В ходе митинга пострадали по меньшей мере 240 человек. Правоохранители также задержали более 300 протестующих.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Москву в организации протестов. Глава государства также назвала Россию «врагом и оккупантом». По ее словам, российские власти якобы заинтересованы в дестабилизации ситуации в стране.
Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал такие заявления непрофессиональными. Глава правительства отметил, что грузинский лидер не вошла в курс дела или осознанно искажает реальное положение дел.
По мнению премьера, ситуация в Грузии — результат борьбы оппозиции с провластными силами. Как отметил Медведев, протесты направлены на то, чтобы взорвать политическую систему в Грузии.
«Поэтому это все сопровождается и комментариями различных политических клоунов типа (экс-президента Грузии Михаила. — Прим. ред.) Саакашвили, которые сразу же включились в этот процесс», — добавил премьер-министр.
Ранее в МИД также выразили возмущение действиями радикалов. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала события в Грузии крупнейшей провокацией.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Сын брызнул газом в лицо отцу и ограбил его на 770 тысяч рублей после продажи авто в Новосибирске Отдаст ли Путин Южные Курилы Японии? Ради бесплатного ужина идет на свидание треть женщин

(5) Комментариев

  1. Аноним

    Вот и правильно.
    Пусть, для начала, научатся относиться более миролюбиво к нашей стране, не слушая американских инструкторов по информационной борьбе.

    Да и Абхазию тоже не мешало бы проучить. Знакомые ездили и не понравилось вообще ничего, кроме природы — грязная, некачественная, невкусная еда, хамское отношение к туристам из любых мест.

    Thumb up 7 Thumb down 3

    • Аноним

      Кто ездил в Грузию, отзываются о народе, что очень доброжелательные к россиянам и никакого негатива не наблюдали, а среди элиты и политиканов конечно всякие настроения могут быть, может и амерские деньги там замешаны.

      Thumb up 4 Thumb down 3

    • Аноним

      Абхазия то здесь при чём? Сейчас уже лет 25, как отдельно живёт и с Грузией даже и не общается.

      Thumb up 2 Thumb down 4

  2. igk63

    И боржоми пусть сами пьют. :(

    Thumb up 2 Thumb down 2

  3. Невдомек

    НВР…
    У меня вообще в этом году не запланирован отдых…
    Как и в прошлом… *PARDON*

    Thumb up 1 Thumb down 1

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Юджин Сервис - Весеннее таяние цен и другие хорошие новости!
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика