Фото: Уже год ржавая машина стоит около подъезда. Что делать?

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Сообщите в милиция, МЧС. Скажите, что волнуетесь, вдруг там закладки наркотиков делают или может радиоуправляемое взрывное устройство заложили. Лучше перебдеть, чем недобдеть.
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