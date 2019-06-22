Фото: Уже год ржавая машина стоит около подъезда. Что делать?

В рубрику «Сообщи свои новости» написалУже около года стоит у 10-го подъезда ул. Вокзальная, 52 без движения эта ржавая машинка. Масло из неё вытекло всё на асфальт. Мешает всем, и тем, кто разворачивается, и просто людям. Мы не знаем, может угнана была, или хозяин умер. Вот как решить эту проблему?