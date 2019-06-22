Прямые выборы мэра возвращают в Екатеринбурге

Реформа предотвратит протесты, но вернет в политику Ройзмана. На очереди другие города.

Свердловский парламент приступает к рассмотрению законопроекта о возвращении прямых всенародных выборов мэра Екатеринбурга. Законопроект внес 21 июня депутат от фракции КПРФ Вячеслав Вегнер. Ожидается, что его поддержат не только оппозиционеры, но и часть единороссов.

Как сообщил «URA.RU» Вячеслав Вегнер, поводом для реформы стал политический кризис в Екатеринбурге. Весной 2018 года в областном центре была введена так называемая «советская» схема избрания градоначальника. Она предполагает, что мэр выбирается на заседании городской думы из числа кандидатов, одобренных специально создаваемой конкурсной комиссией.

В сентябре прошлого года первым «советским» главой Екатеринбурга стал Александр Высокинский. Ожидалось, что градоначальник будет эффективно и в тесной связке работать с избравшими его депутатами. Однако уже в начале 2019 года между двумя ветвями власти по ряду вопросов возникло непонимание. После майских уличных акций протеста против строительства храма Святой Екатерины непонимание переросло в открытое противостояние. В том числе, депутаты начали рассматривать возможность выражения недоверия мэру.

«В конфликте в Екатеринбурге нет правых и виноватых персон. В нем виновата „советская“ система выборов главы, продемонстрировавшая свою порочность. Она превратила мэра в фигуру, зависимую не от горожан, а от интересов представленных в думе финансовых групп. И заставляет мэра работать не на развитие города, на то, чтобы угождать этим группам», — считает Вегнер. «Всенародно избранный мэр опирается на доверие всех горожан. Поэтому он имеет полное право не идти на поводу у думы. Он может полноправно говорить в критические моменты с наделившими его властью екатеринбуржцами, убеждая их не доводить дело до уличных выступлений».

Автор законопроекта уверен, что вслед за Екатеринбургом прямые выборы необходимо возвращать во все другие города области: «Аналогичные конфликты мы видим в Асбесте, Белоярке, Артемовском и других городах. Во многих других муниципалитетах есть группы некомпетентных депутатов, которые считают себя работодателями мэров и диктуют им, как и что делать. Это скрытые конфликты, которые рано или поздно проявятся».

Представители парламентских фракций пока достаточно сдержанно комментируют перспективы рассмотрения проекта закона. В частности, лидер свердловских единороссов Виктор Шептий пока не видит оснований для его принятия: «Сложившаяся избирательная система — плод общественного договора, нет оснований вторгаться и пересматривать этот договор».

Руководитель фракции ЛДПР Михаил Зубарев пояснил, что сформирует свое мнение по данному вопросу только после того, как ознакомится с законопроектом и приложенной к нему пояснительной запиской. Дозвониться до руководителей фракции «Справедливая Россия» не удалось.

Неофициальные комментарии показывают другую картину: законопроекту симпатизируют не только оппозиционеры, но и отдельные единороссы. Последние, в частности, считают, что возвращение всенародных выборов будет, в первую очередь, выгодно самому Высокинскому.

«Даже в случае принятия закона Высокинский должен доработать до окончания срока своих полномочий в 2023 году. Но если депутаты отправят его в досрочную отставку, прямые выборы состоятся раньше. Очевидно, что в них примет участие бывший глава города Евгений Ройзман, который имеет практически стопроцентные шансы на победу. Способной победить Ройзмана на прямых выборах кандидатуры у губернаторской команды нет. Именно поэтому муниципальная дума не будет заинтересована в отставке Высокинского и будет вынуждена работать с ним в мире и согласии еще четыре года. За это время или Ройзман окончательно уйдет из политики, или губернаторская команда воспитает своего популярного в народе кандидата», — пояснил член фракции «ЕР».

В ходе рассмотрения документа областные депутаты запросят официальную позицию думы Екатеринбурга. Председатель муниципальной думы Игорь Володин пояснил «URA.RU», что эта позиция пока не определена. «Избранный по „советской“ схеме глава работает у нас только восемь месяцев. Нужно дать ему доработать хотя бы полный год, чтобы затем анализировать и делать выводы о том, оправдала себя эта модель, или не оправдала».

У председателя профильной комиссии думы Екатеринбурга по местному самоуправлению Алексея Вихарева более эмоциональное мнение: «Это провокационное поведение тех, кто предлагает изменить систему выборов мэра Екатеринбурга. Впервые в новейшей истории Екатеринбурга дума встала вровень с мэром, как и подобает представительной власти, а нам предлагают отказаться от этой системы избрания главы. Потенциал существующего порядка выборов пока еще в полной мере не реализован, но на это нужно время».

Вице-губернатор по внутренней политике Сергей Бидонько считает, что для объективного анализа понадобятся годы: «У каждой системы есть свои недостатки. В ряде городов после введения советской системы есть положительные отзывы. Лет пять надо посмотреть за работой этой системы и только потом делать какие-то выводы, принимать какие-то решения».

Источник: ura.news