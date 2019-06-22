Полечились: Семья в Хабаровске съела личинки червей-паразитов. Откачивают в реанимации

Семья в Хабаровске съела личинки червей-паразитов и попала в тяжелом состоянии в больницу.

По данным Территориального органа Росздравнадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, в настоящее время врачи КГБУЗ «ГКБ № 10 Хабаровска» борются за жизнь членов семьи (родителей и ребенка), попавших в медучреждение с диагнозом «трихинеллёз».

Прочитав в Интернете положительные отзывы о, якобы, «волшебной силе мощного иммуностимулятора», взрослые выпили сами и дали несовершеннолетнему ребенку псевдо-вакцину, которая представляет из себя взвесь живых личинок трихинелл — разновидности червей-паразитов. Спустя две недели семья в полном составе в тяжелом состоянии была доставлена бригадой скорой медицинской помощи в городскую больницу.

В настоящее время правоохранительные органы Хабаровского края разбираются с создателем псевдо-вакцины – ветеринаром по образованию.

В связи с трагическим инцидентом, произошедшем в Хабаровске, Росздравнадзор призывает граждан ответственно относиться к своему здоровью: не прибегать к лечению нетрадиционными способами, использовать только зарегистрированные на территории Российской Федерации медицинские изделия и лекарственные препараты, а в случае недомогания незамедлительно обращаться к врачам.

Справочно: трихинеллёз — заболевание, вызываемое паразитами, характеризующееся лихорадкой, миалгиями, отеком лица, кожными сыпями, эозинофилией крови, а при тяжелом течении — поражением внутренних органов и центральной нервной системы.

Трихинеллы первоначально располагаются в кишечнике. В течение 1—2 дней после заражения начинаются такие симптомы, как тошнота, изжога, диспепсия и диарея; тяжесть этих симптомов зависит от степени заражения. Позднее, в зависимости от расположения паразита в различных частях тела, могут появиться головная боль, лихорадка, озноб, кашель, отеки, боль в суставах и мышцах, зуд.

Большинство симптомов может наблюдаться в течение нескольких лет. В самом опасном случае паразит проникает в центральную нервную систему. Он не может там выжить, но причиняет ущерб, достаточный для получения серьёзного неврологического расстройства (например, атаксии или паралича дыхательных путей) и даже смерти.

Источник: Росздравнадзор