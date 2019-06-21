Пузыри пускал свесившийся в окно на 4-м этаже мальчик в Искитиме

Вечером в пятницу, 21 июня, жители Искитима увидела ужасающую картину. Маленький ребенок сидел на подоконнике у открытого окна на 4 этаже. Дом №47 расположен в микрорайоне Южном.

Как сообщает сайт «Весь Искитим», очевидцы приславшие фото рассказали, что рядом с ребенком лет пяти сидела женщина и, как будто, держала мальчика.

— Но он наклонялся наружу почти до пояса и пускал мыльные пузыри. Видимо, мать, сидела рядом. Но одно неосторожное движение, и ребенок может упасть. Неужели взрослая женщина этого не понимает? — поделилась опасениями Лариса.

По ее мнению, такое поведение матери «приучает ребенка к окну», которое может быть смертельно опасно. Тем более это не допустимо на фоне последних трагических событий, когда дети выпадали из окон, получали травмы или гибли в Бердске и Новосибирске.

Свидетели произошедшего раздумывают, сообщать ли им в искитимскую полицию, чтобы правоохранители провели с матерью беседу, если ей недостаточно сообщений в СМИ.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за неделю в городе произошло два случая выпадения детей из окон: на улицах Рогачева и Комсомольской годовалые дети забрались на подоконник, облокотились на москитную сетку и упали. Чудом оба малыша остались живы и даже не получили серьезных травм.