Пузыри пускал свесившийся в окно на 4-м этаже мальчик в Искитиме

Одну шайбу проиграл «Сибирский лис» из Бердска команде «Красная стрела» в следж-хоккее
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Создание инвестиционного технопарка за 11 млрд рублей «зависло» под Бердском из-за главного резидента
Областные чиновники и РПЦ подписали соглашение о совместных спортивных мероприятиях
Коммунист призвал депутатов одуматься и сдать мандаты!
Фотомарафон «Я и мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
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