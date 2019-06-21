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Иран получил предупреждение от США о планируемом ударе

Иран в ответ на угрозу предупредил США о риске «региональных и международных» последствий удара по стране.

21.06.2019 Фото: Mass Communication Specialist 3rd Class Jeff Sherman/U.S. Navy via AP Один комментарий
 
Иран получил предупреждение от США о планируемом ударе

In this Monday, May 20, 2019 photo, an F/A-18E Super Hornet from the Fist of the Fleet of Strike Fighter Squadron (VFA) 25 lands on the flight deck of the Nimitz-class aircraft carrier USS Abraham Lincoln in the Arabian Sea. (Mass Communication Specialist 3rd Class Jeff Sherman/U.S. Navy via AP)

Тегеран в ответ на угрозы Вашингтона заявил о риске «региональных и международных» последствий атаки.
Иранское руководство в ночь на пятницу получило предупреждение от президента США Дональда Трампа о планируемом американском ударе по Ирану. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на иранские правительственные источники.
По его данным, Трамп потребовал от Ирана начать переговоры с США в отведенный Вашингтоном срок. Иран в ответ на угрозу предупредил США о риске «региональных и международных» последствий удара по стране. Послание Трампа и ответ Ирана были переданы при посредничестве Омана.

«В своем послании Трамп заявил, что он против любой войны с Ираном и что он хочет переговоров с Тегераном по поводу многих вопросов, — сообщил иранский источник агентства. — Он дал короткий период времени, чтобы получить наш ответ, но непосредственный ответ Ирана заключался в том, что решение по этому вопросу должен принять верховный лидер [аятолла Али] Хаменеи». «Мы ясно дали понять, что лидер против любых переговоров, но сообщение будет передано ему [Хаменеи] для принятия решения, — сообщил Reuters другой иранский официальный источник. — Однако мы сказали оманским официальным лицам, что любая атака против Ирана будет иметь региональные и международные последствия».

В четверг газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники в администрации США, что президент Дональд Трамп дал согласие на нанесение ударов по Ирану после того, как вооруженные силы этой страны сбили американский беспилотник, однако позже отменил свое решение. Как отмечает издание, глава Белого дома одобрил удары по небольшому числу целей в Иране, таких как радиолокационная станция и ракетные батареи. Нет ясности, пишет The New York Times, просто ли передумал Трамп или администрация изменила планы по логистическим или стратегическим соображениям.

Источник: ТАСС


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Скорей бы уже сгинуло это болезнетворное образование глобального террора — США!

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