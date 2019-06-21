Создание инвестиционного технопарка за 11 млрд рублей «зависло» под Бердском из-за главного резидента

Два инвестиционных проекта представил Бердск на заседании совета по инвестициям Новосибирской области. Компания по производству обоев «Элизиум» предложила приобрести восьмицветовую линию для изготовления обоев в минувшую среду, 19 июня.

План инвестиций проекта «Приобретение 8-цветной линии для производства обоев и строительство складских помещений» – 647,8 млн рублей, срок окупаемости – 9 лет. Компания, уже успешно экспортирующая свою продукцию на рынки ближнего зарубежья и стран Евросоюза, сегодня разрабатывает перспективные направления – страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Согласно проекту, будет организовано 48 новых рабочих мест со средней зарплатой в 2021 году 40 тыс. рублей. Налоговые поступления в бюджет региона к 2027 году составят 178,8 млн рублей.

-Их инвестиционный проект поддержали, положительно приняли. Андрей Травников сказал, что ждет еще от Бердска два проекта, которые регион может смело принять, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр Бердска по экономическим вопросам Жанна Шурова.

Озвучили и идею о создании индустриального парка «Сибирский научно-производственный технопарк». На землях Искитимского района, планируют вступить резиденты- промышленники. Главным резидентом индустриального парка станет завод по глубокой переработке зерна производственной мощностью 125 тыс. тонн в год. Планируемые инвестиции — 11 млрд рублей. У управляющей компании «Сибирский научно-производственный технопарк» уже подписаны семь соглашений с потенциальными резидентами. Объем инвестиций на объекты инфраструктуры по индустриальному парку планируется 2,5 млрд рублей.

По словам генерального директора управляющей компании Константина Зайцева, речь идет о таких потенциальных инвесторах, как компания «Аквастрой ТЭК» — центр по хранению и обработке данных, ООО «АПК» — завод по производству кормов и «Евразия» — складской комплекс по хранению сельскохозяйственной продукции. Окончание строительства и запуск инфраструктурных объектов ,запланированы на декабрь 2021 года.

— Фактически вопрос стоял в том, что соглашение с главным инвестором, который должен зайти на эту площадку, еще не подписано. Андрей Травников сказал, что поддержит технопарк, когда будут достигнуты договоренности по размещению резидентов на этой территории земли. Пока инвестиционный проект не поддержали. Совет предложил рассмотреть его на следующем инвестиционным заседании, — пояснила Жанна Шурова.

Совет пришел к выводу, что проект важен для Новосибирской области, поскольку регион находится в поиске технологий и инвесторов, готовых вкладывать в глубокую переработку зерна. Возможно, региональная власть примет решение по финансированию технопарка осенью 2019 года.

По мнению вице-мэра Бердска по экономическим вопросам, реализация мощного инвестпроекта позволит создать новые рабочие места для бердчан. Возможно, со временем технопарк окружат жилые дома, школы и детские сады. Предполагается, что Бердск получит дополнительный объем газа для нужд горожан.