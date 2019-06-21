До 24 июня будут без горячей воды 30 высоток в Бердске

В связи с проведением работ по замене запорной арматуры, продлеваются сроки плановой чистки водоподогревателей у потребителей от ЦТП-13, отключение горячей воды по адресам: (ул.Ленина 12,12а,14,16,16а,18,ул.Кутузова 1,ул.Островского 1а,1б,ул.Суворова 4,ул.Карла Маркса 2а,2б,11,13,3,4,5,8,10,7, ул.Энергетическая 4,5,7,10,12,3,9,Гороно,Худ.школа,школа «Берегиня») до 17.00 ч. 24.06.2019 года.