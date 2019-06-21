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Утонула 17-летняя девушка на пляже «Наутилус» в Новосибирске

Погибшая купалась в ночь на 21 июня. Тело спасатели нашли в 5 утра.

21.06.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев
 
Утонула 17 летняя девушка на пляже Наутилус в Новосибирске

Ночью утонула девушка в Новосибирске

В ночь на 21 июня на городском пляже. Очевидцы сообщили, молодая девушка пошла купаться и скрылась под водой, сообщает служба МАСС.

Спасатели осмотрели акваторию Октябрьского моста, провели поисковые водолазные работы. Тело девушки нашли около пяти утра, передали сотрудникам полиции и родственникам.

Погибшей девушке 17 лет.


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