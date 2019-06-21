Первородки постарели. Население России увеличилось лишь благодаря Крыму

Возраст матери при рождении первенца на территории постсоветского пространства увеличился. К такому выводу пришли эксперты Высшей школы экономики, проанализировав данные национальной статистики за 2004 — 2006 и 2014 — 2016 годы, а также результаты опросов населения в рамках мониторинга ЮНИСЕФ в ряде стран Средней Азии.

Исследователи описали, как менялся вклад разных возрастных групп женщин — от 15 — 19 лет до 45 — 55 — в страновой коэффициент суммарной рождаемости (среднее число рождений на одну женщину фертильного возраста). Возрастание возраста матери при рождении первенца в разных странах шло с разной скоростью. Быстрее всего — в Армении, Грузии, России и Украине, где весомый вклад в рождаемость внесли 30-34-летние женщины. В Азербайджане, Казахстане и Киргизии — иная картина: там женщины старшего возраста рожали намного меньше, чем в странах первой группы, либо рост рождаемости у них вовсе не наблюдался. В России рождаемости либо намного меньше, чем в странах первой группы (Казахстан), либо его не наблюдается вовсе. По мнению авторов исследования, повышение возраста матери при рождении первенства объясняется модернизацией семьи, которая сейчас происходит во всем мире, за исключением стран, исповедующих ислам, где этот процесс идет значительно медленнее.

Что касается России, то демографическая ситуация здесь в целом остается стабильной. Эксперты РАНХиГС отмечают, что основной демографический прирост в последние годы был осуществлен за счет жителей присоединенного Крыма — они составили 2,3 млн человек из 3,4 млн прироста. При этом рост числа уезжающих из страны опережает по темпам рост числа приезжающих. Вследствие экономического кризиса и девальвации рубля сократился миграционный приток: из Таджикистана — на 47,8 процента, из Киргизии — на 41.

Беспокойство исследователей вызывает и уровень смертности. Он снизился не на треть, как планировалось, а на 12 процентов. В связи с этим рекомендуется развивать медикаментозное обеспечение и медпомощь при самых многочисленных и социально значимых видах заболеваний — туберкулезе, сердечно-сосудистых и онкологических. Эксперты призывают правительство определиться с моделью финансирования здравоохранения. «Как возврат к бюджетной модели, так и введение страхового принципа принудит гражданское общество очертить контуры социальной политики в здравоохранении. Невозможно удовлетворить всевозможные запросы потребителей… и перечень услуг, не входящих в обязательное страхование, будет расширяться и уточняться», — говорится в аналитической записке.

Возраст матери при рождении первенца на территории постсоветского пространства заметно увеличился

Эксперты РАНХиГС отмечают «эффективность и действенность» программы «Материнский капитал». По их мнению, использование программы должно «стимулировать рождаемость у женщин в возрасте 30 — 40 лет, что позволит частично компенсировать общее снижение численности женщин в фертильном возрасте». Возможно, стоит, полагают авторы записки, разделить материнский капитал на федеральную и региональную части с выплатой последней «только в регионах с низкой рождаемостью». Хотя сама эта программа в ее нынешнем виде может вызывать нарекания. Во-первых, закон позволяет использовать материнский капитал несколько шире прямого целевого назначения — например, на выплату ипотеки или финансирование накопительной части пенсии. Во-вторых, материнский капитал подчас нелегально обналичивается. В-третьих, из социального стимула к созданию семьи он превратился в банальную помощь малоимущим. И самое главное — материнский капитал вовсе не стимулирует рождаемость, как когда-то казалось. По оценкам экспертов из Высшей школы экономики, за время действия программы (она была принята в 2007 году) число детей на одну женщину в России выросло лишь на 0,15, а доля домохозяйств с двумя и более детьми — всего на 10 процентов. Да, после того, как программа начала действовать, рождаемость вроде бы увеличилась на 30 процентов. Но «после» не значит «вследствие». Связь между денежным вспомоществованием и ростом рождаемости далеко не очевидна. Вряд ли стоит надеяться, что одним лишь повышением материальной обеспеченности российских граждан можно улучшить демографическую ситуацию в стране. По данным опросов, 32 процента молодых семей хотят иметь троих детей и даже больше, и если государство окажет им материальную поддержку, это, мол, станет серьезным стимулом. Но уровень жизни сам по себе не может влиять на рождаемость. Есть высокоразвитые страны, где семьи не испытывают серьезных материальных затруднений, а рождаемость там невысокая. Потому что разрушена потребность в детях. Торжествует гедонизм в самых пошлых его проявлениях. Люди объединяются, чтобы удовлетворять потребности друг друга, повышать доход, копить деньги. Таким ценностям, как семья и дети, места не остается.

Россия далеко не исчерпала потенциал противодействия демографическому кризису.

Еще один миф: чем богаче семья, тем меньше в ней детей. Но в 70-е годы Америка переживала «беби-бум», будучи не бедной страной, а в Европе и сейчас есть богатые страны, где полно многодетных семей. Уровень урбанизации — да, он имеет значение. В России наибольшая рождаемость наблюдается среди сельского населения. Сельский Дагестан — самый благополучный регион по демографии. Вообще нам было бы полезно отказаться от многих мифов о причинах низкой или высокой рождаемости. Например, от заблуждения, что демографический кризис — признак цивилизованности общества. Мол, мировая цивилизация достигла такого состояния, когда простое воспроизводство недостижимо, и если Европа нечто подобное переживает, то и нам того же не миновать. Этот настрой вряд ли оправдан. Россия далеко не исчерпала потенциал противодействия демографическому кризису. Ни в части семейной политики. Ни в сфере предотвращения смертности там, где ее можно предотвратить. Ни в способах привлечения мигрантов.

Источник: РГ