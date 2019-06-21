Обрушившийся песчаный берег убил 10-летнего мальчика в Новосибирской области

Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области организовано проведение уголовно-процессуальной проверки по факту смерти малолетнего.

По данным следствия, 20 июня 2019 года в вечернее время 10-летний мальчик со своими сверстниками играли на берегу реки Тара, расположенной в деревне Ивановка Кыштовского района Новосибирской области. В ходе игры на малолетнего произошло обрушение песчаного берега и его засыпало, в результате чего ребенок погиб.

В ходе проведения проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: Следком