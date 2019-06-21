Президент Чехии призвал Украину смириться с потерей Крыма

Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма
Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
«Это факт. Украине и части международного сообщества, которая не согласна с этим, следует смириться», — сказал он.
Президент также признал, что антироссийские санкции не повлияли на экономику и политику России, и заявил, что позиции канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона по поводу ограничительных мер против Москвы также поменялись.
«Они, судя по всему, поняли, что санкции не подействовали на российскую экономику и политику так, чтобы они претерпели серьезные изменения. Если эти санкции не работают, тогда, наверное, их необходимо отменить», — заключил Земан.
В четверг Евросоюз продлил «крымский» пакет санкций на год. Ограничительные меры включают среди прочего запреты на «импорт продукции, происходящей из Крыма или Севастополя в Европейский союз», «инвестиции в Крым или Севастополь».
В четверг в ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что страна с момента введения санкций против нее в 2014 году потеряла 50 миллиардов долларов, потери Евросоюза, в свою очередь, составили 240 миллиардов.
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