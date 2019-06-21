85-летие экс-директора музыкальной школы Тамары Лапиной отпраздновал Бердск

Отпраздновала свой 85-летний юбилей жительница Бердска Тамара Лапина. Пожалуй, в городе не найдется человека, который бы не знал эту удивительную женщину, да только все, кто узнает о том, что бердчанке исполнилось столько лет, в недоумении произносят: «Да ладно, не может быть». Не удивительно, Тамара Николаевна не выглядит на столь почтенный возраст. Когда она это слышит, лишь смеется и говорит, что ей всегда давали лет на 15 меньше.

Все решил жребий

Свердловск. Лето 1950 года. Хрупкая девочка Тома с пухлой папкой в руках устало возвращается домой. В папке сложены ее рисунки. Целый день она искала в городе художественное училище, да только не нашла. А так хотела поступить в него и стать художником. Дома мама ее успокоила, мол, не грусти, в городе недавно открыли музыкальтно-педагогическое училище, так поступай в него. И Тамара через несколько дней отправилась попытать счастье. Пришла в училище. Там ее попросили спеть. И она спела «Раскинулось море широко», прошла еще какие-то испытания. В результате попала в список первокурсников.

В послевоеное время иметь собственное пианино было небывалой роскошью. Поэтому будущие преподаватели музыки пробирались в училище вечерами и репетировали до ночи. Тогда у Тамары была главная мечта — иметь свое собственное пианино.

Автор видео Галина Панчева



Четыре года в училище, где преподавали сотрудники консерватории, пролетели как один день. Сданы госэкзамены. Впереди распределение. Куда разлетятся выпускники музыкально-педагогического училища?

— Директор училища вызвал нас, положил на стол карту. Мол, распределение всесоюзное, выбирайте область, куда отправитесь работать. Мы тогда сгруппировались трое. Посмотрели на карту и выбрали Новосибирскую область, не глядя. У нас была четкая задача: необходимо по распределению отработать три года, только тогда получим на руки диплом. Если бы не это, то через год мы все сбежали бы. Приехали в Новосибирск, пришли в облоно. А нам говорят, что в Черепаново нужно двух преподавателей, в Болотное — одного. Мы реветь. Поедем только втроем. Предложили нам бросить жребий. И случай распорядился: вместе с одной из подруг мы поехали в Черепановское педагогическое училище. Сидим на вокзале и плачем. Мы в белых носочках, в белых босоножках. На улицу вышли, а кругом грязь. Воскресный день. Нас никто не встретил. Подошла бабулька и спрашивает: «Чего плачем?» Рассказали. Она нас пригласила к себе. Прожили у нее год. Она для нас была как мать, — вспомнила Тамара Николаевна.

Автор видео Галина Панчева



Через год подружка Тамары вышла замуж за моряка и сбежала из Черепанова. А через год Тамара Николаевна встретила свою судьбу. Вышла замуж, через год родила дочь. Через несколько лет педучилище закрыли, Лапина перешла в школу на должность преподавателя пения. Вскоре стала инициатором открытия в районном центре музыкальной школы.

Безоглядно влюбилась в Бердск

В Черепаново жило очень много приезжих специалистов. В 60-х годах началось их «движение» в Бердск. Тамара Николаевна отправила туда и своего Лапина разузнать обстановку. Он приехал и сказал, что нашел место в школе, пообещали через месяц-два квартиру. Только эти два месяца затянулись на девять.

— В августе 1965 года я попросила мужа свозить нас в Бердск. Он нас привез сюда. Пришли мы на берег моря. Боже мой, какая красота. Нам так город понравился, что я решила: все переезжаем в Бердск, — рассказала Тамара Николаевна.

Тамара Николаевна вместе с дочерью переехала к мужу 6 декабря 1965 года. В поисках работы пришла в музыкальную школу, предложила себя в качестве преподавателя по классу аккордеона или музыкальной литературы. Но в музыкальной школе штат был укомплектован. Нашлось место учителя пения в школе №10, где работал супруг Тамары Николаевны. Не прошло и месяца, как ее вызвали в музыкальную школу и предложили должность директора. Лапина в штыки, мол, какой из нее директор. Лучше подождет, когда освободится место преподавателя.

— Вызывают меня в горисполком. Тогда председателем был Михаил Тихонович Хряков. Он сказал мне, как отрезал: «Нужен директор музыкальной школы. Соглашаешься — сразу квартира. Нет — так разговора нет». Дал мне два дня на раздумье. Подумала, посоветовалась да согласилась, ведь нашей семье нужно было жилье. Но поставила условие: если у меня не получится быть директором, то дадите мне место преподавателя. Согласились. И мы сразу получили трехкомнатную квартиру.

Полвека отдано музыкальной школе

Музыкальная школа располагалась в небольшом доме. Там было 6 комнат, 100 учащихся и 13 педагогов. Через два года Тамара Лапина добилась, чтобы школе дали другое здание. И дали — дом, где жили почтовые работники. Сначала Тамаре Николаевне было даже страшно, как в таком темном, неуютном помещении будут заниматься ученики. Но специалисты сделали изумительный проект. С перепланировкой и ремонтом здание было просто не узнать.

До 1992 года Тамара Николаевна возглавляла бердскую детскую музыкальную школу, тогда здесь уже работали 48 преподавателей, насчитывалось 520 воспитанников. С 1972 по 2014 педагог преподавала музыкальную литературу. Она всегда была в гуще событий города. За огромный вклад в развитие города Лапиной присвоили звание почетного гражданина Бердска. Она и сейчас не уходит в сторону от общественной жизни — не пропускает ни одного заседания совета старейшин, членом которого является с его основания.

Тамара Николаевна очень гордится своими выпускниками, а их у нее более 900 человек. Многие связали свою жизнь с музыкой. Взять хотя бы Алексея Орлова, солиста ансамбля МВД Новосибирска. В дань уважения к своему любимому преподавателю Алексей приехал на юбилей Тамары Николаевны 16 июня и исполнил несколько ее любимых песен. Особая гордость Лапиной — половина преподавательского состава сегодняшней музыкальной школы ее выпускники.

Автор видео Галина Панчева



Тревожно, когда смолкает телефон

— Спроси меня сейчас: Тамара Николаевна на курсы поедете? Если мне это интересно, я поеду. Буду записывать, буду выступать. Мне постояннно хочется учиться. Меня спрашивают: какая у вас мечта? Мне хочется встать перед сегодняшними детьми и составить с ними диалог о современной музыке и том, что мы даем им слушать. Я всегда задаюсь вопросом: сумею ли я их убедить, как других своих учеников, что классика это важно, понравятся ли им отрывки из произведений композиторов, которые я им дам послушать? Вся моя жизнь — это движение. Иногда кажется, что все надоело, но как только я затихаю, и у меня смолкает телефон, начинается тревога. Но все это продолжается не более двух суток. Я только выхожу на улицу — все проходит. До музыкальной школы идти 10 минут, я могу идти целый час, потому что минимум пять человек меня остановят. Либо бывший выпускник, либо его родители, либо слушатель салона. Вдруг встречаю красивую женщину: «Здравстуйте, Тамара Николаевна». Спрашиваю, кто она, не узнаю. «А вы в Черепаново в 5 классе вели у нас пение». Вот это да!

Надеемся, что мечта Тамары Николаевны сбудется — вступит она в диалог с сегодняшними школьниками. Поспорит с ними. И возможно, кто-то влюбится в классику, как ее многие ученики, и на всю жизнь свяжет себя с музыкой. Кстати, внучка Лапиной, дочь сына, в этом году окончила музыкальную школу. Сработали бабушкины гены.

А как же мечта о пианино? Пианино «Сибирь» за баснословные в 60-е годы деньги приобрел для Тамары Николаевны любимый супруг. Позже Тамара Николаевна продала инструмент и купила, не без полезных знакомств, самое-самое в 70-е годы чешское пианино.

Автор видео Галина Панчева



Тамара Николаевна прекрасно музицирует и передает читателям «Курьер. Среда. Бердск», в ряды которых входит и она сама, музыкальный привет.