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Угрожавший фекальной эпидемией 16-и семьям унитаз «заглушили» в жилом доме Бердска

Полы в подвале засыпали опилками, а стоки направили напрямую в коллектор. Но заиленные трубы нужно прочищать. Жители дома обратятся за помощью в КБУ.

21.06.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой Нет комментариев
 
Угрожавший фекальной эпидемией 16 и семьям унитаз заглушили в жилом доме Бердска

Подвал топило фекалиями из унитаза

Отслеживает ситуацию затопленного фекалиями подвала в жилом доме № 30 по ул. Бердский санаторий «Курьер. Среда. Бердск». На потоп из старого унитаза жаловалась жители дома. Одна из них — Ирина Соколова — решилась написать в «Курьер. Среда. Бердск».

На следующие сутки после публикации истории дома, управляющая компания «Гурман» засыпала полы подвала опилками.

— Мешки с опилками привезли, посмотрели полы в кухне нашей квартиры. Сказали, что работы проводят. Посмотрели заиленность труб. Все, что зависело от «Гурмана», сделано. Они заглушили унитаз и перенаправили канализационные стоки напрямую в коллектор. Но дело в том, что нужно убирать ил. Стокам ведь некуда вытекать. Возьмем ситуацию в свои руки и сами обратимся в диспетчерскую КБУ, в такой вони жить невозможно, — рассказал муж Ольги Виктор Курулюк сегодня, 21 июня.

Напомним, супружеской паре, прежде чем спуститься в подвал, приходилось надевать резиновые сапоги. Туфли и ботинки могли испортиться после прогулки по фекальной реке.

— Три недели назад у нас случилась коммунальная авария. В подвале нашего дома стоит старый унитаз. Шесть лет назад там располагалась диспетчерская управляющей компании. Они съехали, а нас постоянно затапливает через этот унитаз. У нас ребятишки маленькие живут, а мы как в общественном туалете, наслаждаемся вонью фекалий и мочи каждый день. Меня рвет и тошнит, даже есть невозможно — запах еды перебивает вонь из подвала, — сетовала Ирина Михайловна.
По ее словам, жители дома не раз обращались в управляющую компанию с просьбой ликвидировать подпор, из-за которого подвал топит, очистить помещение от стоков и продезенфицировать его. Жители дома опасаются, что из-за антисанитарии может развиться эпидемия болезней, в подвале уже обосновались огромные мокрицы, тараканы, а над ним витают помойные мухи.

Ее муж Виктор Вячеславович всерьез обеспокоен проблемой: дом построен в 1972 году, но капитального ремонта в нем так и не было. Старые коммуникации, сливная канализации и чугунные трубы уже приходят в негодность. Проблема потопов в подвале — заиленность канализационных колодцев, но жителям дома никто не может помочь.

-Стокам просто некуда вытекать. Как мне сказали в управляющей компании «Гурман», этим должен заниматься бердский КБУ. Когда забивается канализация, мы вызываем работникам УК, они ее прочищают то ли тросом, то ли ершом, пробивая отверстие маленьким диаметром. Но канализация снова забивается. Фекалии идут в подвал и в квартире становится невозможно дышать. Отсюда ведь может быть какая-то зараза. Меня поразил последний случай: вызвали работников УК, они канализацию пробили, на следующий день история повторилась — подвал вновь затопило фекалиями. Приехало руководство управляющей компании, сказали при мне работникам, чтобы все это засыпали опилками и обеззаразили подвал. Но никто ничего не сделал. Я их попросил убрать ил, обещали передать по инстанциям, но воз и ныне там, — негодует Виктор Курулюк.

По его словам, управляющая компания сослалась на нехватку финансов, чтобы решить проблему с подтоплением подвала фекалиями. Жители не против доплачивать за коммуналку, лишь бы им не приходилось дышать смрадом у себя дома.

Директор управляющей компании «Гурман» Михаил Перфилов сообщил «Курьер. Среда. Бердск» 19 июня, что с проблемой дома нужно обращаться в бердский Комбинат бытовых услуг.

-Затопление подвалов происходит в связи с подпорами колодцев, которые разрушены. На сегодняшний день в этом доме имеется выпуск, который заходит в канализационную систему города. Колодец разрушен, в него упала его крышка. На наше обращение в КБУ отремонтировать его, никто не реагирует, — заверил Михаил Сергеевич.

По его словам, управляющая компания неоднократно обращалась в КБУ. Но за последние две недели сотрудники КБУ спускались в подвал, а после «разворачивались и уезжали».
Заместитель директора по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что в диспетчерской КБУ нет заявок и обращений по поводу подтопления стоками подвала дома № 30 по ул.Бердский Санаторий.

-Заявок таких нет. Отреагировать на сообщение мы можем в том случае. Если у нас будет обращение. Жители дома могут обратиться в КБУ за помощью, — резюмировал Александр Алексеевич 19 июня.


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