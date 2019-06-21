Набрала 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку выпускница Анастасия Балаева из Бердска

19 июня в городе Бердске стали известны результаты по русскому языку и физике. Наивысший результат (100 баллов) по итогам экзамена по предмету «Русский язык» набрала выпускница школы №1 Балаева Анастасия. Настя является многократным призером и победителем различных олимпиад как школьного, так и муниципального уровня по истории, обществознанию, биологии, английскому языку; является активной участницей областной интеллектуальной игры «Калейдоскоп культур» на английском языке. Девушка принимает активное участие в жизни класса, школы, города, является членом военно-патриотического клуба «Сокол» школы №1. Дважды была участником военного парада в городе Новосибирске в составе всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», за что награждена медалью Министерства обороны Российской Федерации «За участие в военном параде в День Победы».

Педагог, подготовивший выпускницу — учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории — Москвина Лариса Пантелеевна. Педагогический стаж 36 лет, награждена почетной грамотой Министерства образования Новосибирской области.

Источник:АБ