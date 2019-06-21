Пьяный мужчина врезал кулаком в лицо прапорщика в Новосибирске

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего, ранее судимого Максима Липского.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, при исполнении им своих должностных обязанностей).

30 декабря 2018 года Липский находился в состоянии алкогольного опьянения по месту своего проживания, где у него произошел конфликт с сожительницей, которая вызвала сотрудников полиции.

По указанному адресу прибыли двое сотрудников отдельной роты ППС полиции, которые, пройдя в квартиру, представились и пояснили Липскому причину приезда. В это время Липский с целью воспрепятствовать законной деятельности представителю власти, применяя насилие, не опасное для жизни и здоровья, нанес один удар кулаком в лицо прапорщику полиции, причинив ему телесное повреждение.

Вину по предъявленному обвинению Липский признал в полном объеме.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя, признал Липского виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года (условно с испытательным сроком 2 года).

Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее Октябрьским районным судом г. Новосибирска вынесены обвинительные приговоры в отношении 41-летнего Шарапа Гюльмамедова и 40-летнего Алофсата Курбанова.

Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Суд установил, что в январе т.г. Гюльмамедов и Курбанов находились в ТК «Лента 73». Когда проходили через кассовую зону, на них сработала «антикражная рамка». После требования сотрудников охраны пройти через рамку повторно, мужчины стали нарушать общественный порядок, выражаясь нецензурной бранью. Сотрудники вневедомственной охраны, которые прибыли по сообщению оперативного дежурного, потребовали Гюльмамедова и Курбанова прекратить нарушать общественный порядок и пройти с ними в служебное помещение для выяснения обстоятельств произошедшего.

В это время Гюльмамедов и Курбанов стали высказывать в их адрес грубую нецензурную брань, унижая их честь и достоинство. Кроме того, Гюльмамедов и Курбанов стали целенаправленно толкать в грудь сотрудников вневедомственной охраны и хватать их за форменное обмундирование, а Курбанов схватил находившийся в служебном помещении металлический стул и кинул им в сторону сотрудников вневедомственной охраны, которые увернулись и стул последних не задел.

Вину по предъявленному обвинению Гюльмамедов и Курбанов признали в полном объеме.

Суд признал Гюльмамедова и Курбанова виновными и назначил наказание в виде штрафа Гюльмамедову в размере 30 тыс. рублей, Курбанову в размере 40 тыс. рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Источник: Прокуратура НСО