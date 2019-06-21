КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам
ПРОДАМ 2-ю в самом центре в хорошем доме !!!
Продам 1-к на Микрорайлне
Продам большую двухкомнатную квартиру
Продам 4-ю ! 8-913-701-2341 Алёна
Продам 3-ю
продам большую студию
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Одну шайбу проиграл «Сибирский лис» из Бердска команде «Красная стрела» в следж-хоккее

Иран получил предупреждение от США о планируемом ударе

Хотите заработать на экономии электроэнергии?

Сдам комнаты в офисе на ул. Ленина, 38, ул. Свердлова, 12А

Создание инвестиционного технопарка за 11 млрд рублей «зависло» под Бердском из-за главного резидента

Областные чиновники и РПЦ подписали соглашение о совместных спортивных мероприятиях

Коммунист призвал депутатов одуматься и сдать мандаты!

Фотомарафон «Я и мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

До 24 июня будут без горячей воды 30 высоток в Бердске

Утонула 17-летняя девушка на пляже «Наутилус» в Новосибирске

Последние комментарии

Июнь 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Разборки: За жесткой дракой 11-летних наблюдала толпа подростков в гаражах Бердска

Очевидцы разнимали ребятишек. На место происшествия вызвали полицейских и сотрудников ПДН. Одного из драчунов пришлось госпитализировать.

21.06.2019 Автор: Марина Волкова Фото: pixabay 6 коммент.
 
Разборки: За жесткой дракой 11 летних наблюдала толпа подростков в гаражах Бердска

За дракой наблюдала толпа зевак

Вечером 20 июня читатель «Курьер. Среда. Бердск» сообщили редакции, что в гаражах происходит драка. По словам Александра, толпа избивала мальчика. Как сообщила заместитель начальника пресс-службы областного управления МВД Юлия Хабибуллина в драке участвовали двое 11-летних мальчишек. Остальные наблюдали.

— Прохожие обратили внимание на драку в гаражах. Но в ней участвовали лишь двое сверстников — 11-летних мальчиков. Очевидцы вызвали на место происшествия полицию и сотрудников ПДН, которые разберутся в ситуации, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» Юлия Хаббибулина сегодня, 21 июня.

После стычки одного из драчунов пришлось госпитализировать.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Одну шайбу проиграл «Сибирский лис» из Бердска команде «Красная стрела» в следж-хоккее Иран получил предупреждение от США о планируемом ударе Хотите заработать на экономии электроэнергии?

(6) Комментариев

  1. Аноним

    пацаны всегда дрались и будут драться — нечего на пустом месте разводить проблему

    Thumb up 1 Thumb down 7

    • Аноним

      Ну, вот из-за таких, как ты, это поощряется и гипертрофируется в будущем. Скажем так, что это удел интеллектуального большинства, увы.

      Thumb up 7 Thumb down 1

  2. Аноним

    они сейчас не дерутся а убивают, бьют лежачего прыгают на него пинают по голове

    Thumb up 13 Thumb down 1

    • Аноним

      В конце 70-х, во время детства, драки всегда были до первой крови.
      Но это так сказать официальные.
      А когда травили или наказывали — дело другое.

      40 лет прошло — ничего толком не изменилось… да и почему должно поменяться то?
      Разве что все вдруг пацифистами станут — но такой общество долго не протянет ибо его завоюют

      Thumb up 4 Thumb down 0

    • Аноним

      P.S. А еще раньше трава зеленее была, девушки красивее и небо голубее
      Кончайте бредить: всегда такое было. Просто в Союзе все новости в СМИ жестко фильтровались — ибо нефиг раскачивать и нагнетать. А сейчас…хотели свободы и информации — получите распишитесь. Про каждый чих в любом конце планеты готовы обсуждать в каждой деревеньке. А люди то вообще готовы к такому объему информации? Нет…..

      Thumb up 2 Thumb down 3

  3. Рина

    И все-таки, дети сейчас более жестокие. Да и взрослые тоже. Посмотрите, что на дорогах делается. Чуть что, сразу с битой выскакивают на разборки. Общий психоз какой-то…

    Thumb up 8 Thumb down 2

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый настенный котёл за 22000 рублей!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика