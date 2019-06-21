Разборки: За жесткой дракой 11-летних наблюдала толпа подростков в гаражах Бердска

Вечером 20 июня читатель «Курьер. Среда. Бердск» сообщили редакции, что в гаражах происходит драка. По словам Александра, толпа избивала мальчика. Как сообщила заместитель начальника пресс-службы областного управления МВД Юлия Хабибуллина в драке участвовали двое 11-летних мальчишек. Остальные наблюдали.

— Прохожие обратили внимание на драку в гаражах. Но в ней участвовали лишь двое сверстников — 11-летних мальчиков. Очевидцы вызвали на место происшествия полицию и сотрудников ПДН, которые разберутся в ситуации, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» Юлия Хаббибулина сегодня, 21 июня.

После стычки одного из драчунов пришлось госпитализировать.