Разборки: За жесткой дракой 11-летних наблюдала толпа подростков в гаражах Бердска

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пацаны всегда дрались и будут драться — нечего на пустом месте разводить проблему
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Ну, вот из-за таких, как ты, это поощряется и гипертрофируется в будущем. Скажем так, что это удел интеллектуального большинства, увы.
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они сейчас не дерутся а убивают, бьют лежачего прыгают на него пинают по голове
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В конце 70-х, во время детства, драки всегда были до первой крови.
Но это так сказать официальные.
А когда травили или наказывали — дело другое.
40 лет прошло — ничего толком не изменилось… да и почему должно поменяться то?
Разве что все вдруг пацифистами станут — но такой общество долго не протянет ибо его завоюют
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P.S. А еще раньше трава зеленее была, девушки красивее и небо голубее
Кончайте бредить: всегда такое было. Просто в Союзе все новости в СМИ жестко фильтровались — ибо нефиг раскачивать и нагнетать. А сейчас…хотели свободы и информации — получите распишитесь. Про каждый чих в любом конце планеты готовы обсуждать в каждой деревеньке. А люди то вообще готовы к такому объему информации? Нет…..
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И все-таки, дети сейчас более жестокие. Да и взрослые тоже. Посмотрите, что на дорогах делается. Чуть что, сразу с битой выскакивают на разборки. Общий психоз какой-то…
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