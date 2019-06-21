Областные чиновники и РПЦ подписали соглашение о совместных спортивных мероприятиях
Новосибирская епархия РПЦ будет поддерживать инициаторов создания дворовых спортплощадок и катков, пропагандировать ЗОЖ и развитие физической культуры и спорта среди населения, участвовать в награждении.
Минспорта региона договорилось о совместных спортивных мероприятиях с Новосибирской епархией РПЦ
Объединить усилия по активной пропаганде здорового образа жизни в обществе, а также по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи призвано заключенное 20 июня соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической культуры и спорта между министерством физической культуры и спорта Новосибирской области и Новосибирской епархией Русской православной церкви (Московский патриархат).
Подписи под документом поставили министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов и управляющий Новосибирской епархией Русской православной церкви митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. Предметом соглашения является взаимодействие сторон в целях организации и проведения совместных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Новосибирской области.
В соответствии с соглашением, министерство физической культуры и спорта Новосибирской области будет оказывать содействие в организации совместных спортивных мероприятий, включенных по инициативе Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Новосибирской области.
Новосибирская епархия РПЦ будет поддерживать инициаторов создания дворовых спортплощадок и катков, содействовать пропаганде здорового образа жизни в обществе, популяризации и развитию физической культуры и спорта среди населения, участвовать в формировании наградного фонда, организуемых и проводимых совместно с министерством физической культуры и спорта Новосибирской области спортивно-массовых мероприятиях.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Можно весь текст подписанного документа опубликовать, а не только сухие выжимки?
Ведь там обязательно мелким шрифтом, как в кредитном банке, будет прописано:
«РПЦ будет поддерживать инициаторов создания дворовых спортплощадок и катков, пропагандировать ЗОЖ и развитие физической культуры и спорта среди населения, участвовать в награждении.» … НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ, — также, как РПЦ сотрудничает с Роскосмосом, МВД, ФСБ, МО и прочими госструктурами.
3 3
А прочтение молитвы перед стартом не считается допингом?
4 3
… Новосибирская епархия РПЦ будет поддерживать инициаторов создания дворовых спортплощадок и катков…
А денег РПЦ даст? Или, как обычно, присоседится с кадилом и святой водичкой к уже построенному??
3 3
Будет по таксе освящать построенные на бюджетные деньги объекты, да еще какие-нибудь свои татушки там рисовать.
1 3
Тебя самого святой водой окропить нада,да молитвы пичитать!Откуда злоба такая?
0 1
Умелая тактика РПЦ.
То что нам, гражданам из СССР, кажется не к месту, ну например освящение космического корабля перед полётом и многое остальное от РПЦ…
Нашим детям будет казаться нормой…
А нашим внукам — А как же без этого?!!
Браво попам!!!
Респект! Тюкают монотонно и настойчиво во всех отраслях нашей жизни.
Ну что бы привыкали….
5 3
не ..))
то, что мы принимали за «освящение космического корабля перед полётом», на самом деле это отпевание всей космонавтики как отрасли ) ревнуют, небесные конкуренты))
0 2
Настала пора собирать подписи за увольнение Захарова.
По всем фронтам проколы, зато с религией полный успех.
2 3
Уважаемая редакция!
Сделайте пожалуйста официальный запрос в администрацию от СМИ для публикации полного текста их договора с РПЦ, пока они его не успели засекретить, как все те, по которым бюджет разворовывают, наподобие аренды берега Илющенковым.
4 3
А бежать в рясах?
2 2
Ожиревший ( — не много набравший веса) священник сдает нормы ГТО, пробегая 100-метровку за 14 секунд.
Это и будет примером для молодежи. Во — истину
1 2
Пропагандировать ЗОЖ и развитие физической культуры и спорта Это кто, попы-то зожники,? Будут пропагандировать спорт и физкультуру, размахивая своими объёмными телесами что ли
Если без ёрничания, то поповская цель вполне понятна, используя административные ресурсы для примазывания к различным государственным и общественным мероприятиям, дабы вести свою религиозную пропаганду в обход 14 статьи Конституции.
1 2
НВР: Чтобы не подписывать никаких больше соглашений, настала пора попа на должность мэра усаживать.
Тогда и переворот быстрее настанет.
1 2