КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам
ПРОДАМ 2-ю в самом центре в хорошем доме !!!
Продам 1-к на Микрорайлне
Продам большую двухкомнатную квартиру
Продам 4-ю ! 8-913-701-2341 Алёна
Продам 3-ю
продам большую студию
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Одну шайбу проиграл «Сибирский лис» из Бердска команде «Красная стрела» в следж-хоккее

Иран получил предупреждение от США о планируемом ударе

Хотите заработать на экономии электроэнергии?

Сдам комнаты в офисе на ул. Ленина, 38, ул. Свердлова, 12А

Создание инвестиционного технопарка за 11 млрд рублей «зависло» под Бердском из-за главного резидента

Областные чиновники и РПЦ подписали соглашение о совместных спортивных мероприятиях

Коммунист призвал депутатов одуматься и сдать мандаты!

Фотомарафон «Я и мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

До 24 июня будут без горячей воды 30 высоток в Бердске

Утонула 17-летняя девушка на пляже «Наутилус» в Новосибирске

Последние комментарии

Июнь 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Областные чиновники и РПЦ подписали соглашение о совместных спортивных мероприятиях

Новосибирская епархия РПЦ будет поддерживать инициаторов создания дворовых спортплощадок и катков, пропагандировать ЗОЖ и развитие физической культуры и спорта среди населения, участвовать в награждении.

21.06.2019 Фото: nso.ru 13 коммент.
 
Областные чиновники и РПЦ подписали соглашение о совместных спортивных мероприятиях

Минспорта региона договорилось о совместных спортивных мероприятиях с Новосибирской епархией РПЦ

Объединить усилия по активной пропаганде здорового образа жизни в обществе, а также по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи призвано заключенное 20 июня соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической культуры и спорта между министерством физической культуры и спорта Новосибирской области и Новосибирской епархией Русской православной церкви (Московский патриархат).
Подписи под документом поставили министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов и управляющий Новосибирской епархией Русской православной церкви митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. Предметом соглашения является взаимодействие сторон в целях организации и проведения совместных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Новосибирской области.

В соответствии с соглашением, министерство физической культуры и спорта Новосибирской области будет оказывать содействие в организации совместных спортивных мероприятий, включенных по инициативе Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Новосибирской области.

Новосибирская епархия РПЦ будет поддерживать инициаторов создания дворовых спортплощадок и катков, содействовать пропаганде здорового образа жизни в обществе, популяризации и развитию физической культуры и спорта среди населения, участвовать в формировании наградного фонда, организуемых и проводимых совместно с министерством физической культуры и спорта Новосибирской области спортивно-массовых мероприятиях.

Источник: nso.ru


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Одну шайбу проиграл «Сибирский лис» из Бердска команде «Красная стрела» в следж-хоккее Иран получил предупреждение от США о планируемом ударе Хотите заработать на экономии электроэнергии?

(13) Комментариев

  1. Аноним

    Можно весь текст подписанного документа опубликовать, а не только сухие выжимки?

    Ведь там обязательно мелким шрифтом, как в кредитном банке, будет прописано:
    «РПЦ будет поддерживать инициаторов создания дворовых спортплощадок и катков, пропагандировать ЗОЖ и развитие физической культуры и спорта среди населения, участвовать в награждении.» … НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ, — также, как РПЦ сотрудничает с Роскосмосом, МВД, ФСБ, МО и прочими госструктурами.

    Thumb up 3 Thumb down 3

  2. 3лой

    А прочтение молитвы перед стартом не считается допингом? :-D

    Thumb up 4 Thumb down 3

  3. 3лой

    … Новосибирская епархия РПЦ будет поддерживать инициаторов создания дворовых спортплощадок и катков…

    А денег РПЦ даст? Или, как обычно, присоседится с кадилом и святой водичкой к уже построенному??

    Thumb up 3 Thumb down 3

  4. 3лой

    Умелая тактика РПЦ.
    То что нам, гражданам из СССР, кажется не к месту, ну например освящение космического корабля перед полётом и многое остальное от РПЦ… =-O
    Нашим детям будет казаться нормой… ;)
    А нашим внукам — А как же без этого?!! =)

    Браво попам!!!
    Респект! Тюкают монотонно и настойчиво во всех отраслях нашей жизни.
    Ну что бы привыкали….

    Thumb up 5 Thumb down 3

    • Аноним

      не ..))
      то, что мы принимали за «освящение космического корабля перед полётом», на самом деле это отпевание всей космонавтики как отрасли ) ревнуют, небесные конкуренты))

      Thumb up 0 Thumb down 2

  5. Аноним

    Настала пора собирать подписи за увольнение Захарова.
    По всем фронтам проколы, зато с религией полный успех.

    Thumb up 2 Thumb down 3

  6. Аноним

    Уважаемая редакция!
    Сделайте пожалуйста официальный запрос в администрацию от СМИ для публикации полного текста их договора с РПЦ, пока они его не успели засекретить, как все те, по которым бюджет разворовывают, наподобие аренды берега Илющенковым.

    Thumb up 4 Thumb down 3

  7. Новый мэр

    А бежать в рясах?

    Thumb up 2 Thumb down 2

  8. Аноним

    Ожиревший ( — не много набравший веса) священник сдает нормы ГТО, пробегая 100-метровку за 14 секунд.

    Это и будет примером для молодежи. Во — истину ;)

    Thumb up 1 Thumb down 2

  9. Поросёнок Пётр

    Пропагандировать ЗОЖ и развитие физической культуры и спорта :-D Это кто, попы-то зожники,? *LOL* Будут пропагандировать спорт и физкультуру, размахивая своими объёмными телесами что ли :-D
    Если без ёрничания, то поповская цель вполне понятна, используя административные ресурсы для примазывания к различным государственным и общественным мероприятиям, дабы вести свою религиозную пропаганду в обход 14 статьи Конституции.

    Thumb up 1 Thumb down 2

  10. Аноним

    НВР: Чтобы не подписывать никаких больше соглашений, настала пора попа на должность мэра усаживать.
    Тогда и переворот быстрее настанет.

    Thumb up 1 Thumb down 2

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый настенный котёл за 22000 рублей!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика