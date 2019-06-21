Областные чиновники и РПЦ подписали соглашение о совместных спортивных мероприятиях

Объединить усилия по активной пропаганде здорового образа жизни в обществе, а также по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи призвано заключенное 20 июня соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической культуры и спорта между министерством физической культуры и спорта Новосибирской области и Новосибирской епархией Русской православной церкви (Московский патриархат).

Подписи под документом поставили министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов и управляющий Новосибирской епархией Русской православной церкви митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. Предметом соглашения является взаимодействие сторон в целях организации и проведения совместных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Новосибирской области.

В соответствии с соглашением, министерство физической культуры и спорта Новосибирской области будет оказывать содействие в организации совместных спортивных мероприятий, включенных по инициативе Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Новосибирской области.

Новосибирская епархия РПЦ будет поддерживать инициаторов создания дворовых спортплощадок и катков, содействовать пропаганде здорового образа жизни в обществе, популяризации и развитию физической культуры и спорта среди населения, участвовать в формировании наградного фонда, организуемых и проводимых совместно с министерством физической культуры и спорта Новосибирской области спортивно-массовых мероприятиях.

Источник: nso.ru