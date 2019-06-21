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Дикий кабан напал и ранил женщину в метро Гонконга

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Дикий кабан напал и ранил женщину в метро Гонконга

Власти Гонконга озабочены возросшим поголовьем диких кабанов, которые все чаще спускаются с зеленых холмов и устраивают «вылазки» на улицы мегаполиса.

21.06.2019 Фото: instagram.com/pearfreak Нет комментариев
 
Дикий кабан напал и ранил женщину в метро Гонконга

СМИ: в метро Гонконга дикий кабан ранил женщину

В последнее время животные стали периодически появляются в жилых микрорайонах, у торговых центров и школ города, отмечает South China Morning Post.
Власти Гонконга озабочены возросшим поголовьем диких кабанов, которые все чаще спускаются с зеленых холмов и устраивают «вылазки» на улицы мегаполиса, вызывая панику у его жителей. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

В последнее время эти животные периодически появляются в жилых микрорайонах, у торговых центров и даже у школ. В среду вечером один из кабанов забежал на станцию метро в густонаселенном квартале Kennedy Town и ранил там женщину. Сотрудники подземки и полицейские заблокировали животное в углу металлическими барьерами и вызвали ветеринаров, которые выстрелили в него транквилизатором.

 

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【慘慘豬】受傷小野豬闖堅尼地城站撞女子　漁護「開槍」捕捉 昨晚近7時，一隻身長約一米的小野豬，拐着受傷的後腿，跌跌撞撞闖進港鐵堅尼地城站，由位於科士街的C出口進入站內，並乘搭扶手電梯，其間小野豬碰撞站在前面的女子，女子大腿感疼痛，救護員到場將她送往瑪麗醫院治理。 — 小野豬面部及腳部受傷，鮮血湧出，地上留有大片血迹，港鐵職員利用鐵欄將小野豬困住，警員持盾戒備，等待漁護署人員到場處理。其間小野豬瑟縮一角，狀甚可憐，有人擔心牠捱餓，提供蘋果供牠食用。 — 晚上約9時，漁護署職員到場，向小野豬發射麻醉槍，擊中牠左邊身體，小野豬登時受驚，在圍封範圍內走動，40秒後徐徐倒下，後疑因小野豬仍意識清醒，職員再補一發麻醉針，其後將牠移入捕獸籠帶走。現場圍觀市民笑說：「用催淚彈或者胡椒噴霧咪得囉！人都係咁啦！使乜咁多個警察呀！」 — 詳細全文請到 @hk01_hk 自我介紹，前往香港01 手機App 繼續閱覽。 — #hk01 #港聞 #野豬 #香港野豬 #堅尼地 #堅尼地城 #港鐵 #麻醉 #野豬問題 #動物園 #動物 #香港動物 #慘慘豬 #陰功豬 #漁護署 #郊野公園 #獸醫 #hongkong #hongkongnature #wildboar #wildboars #piggy 攝影：黃廸雯

Публикация от 香港01 (@hk01_hk)

Источник: ТАСС


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