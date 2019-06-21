Дикий кабан напал и ранил женщину в метро Гонконга

В последнее время животные стали периодически появляются в жилых микрорайонах, у торговых центров и школ города, отмечает South China Morning Post.

Власти Гонконга озабочены возросшим поголовьем диких кабанов, которые все чаще спускаются с зеленых холмов и устраивают «вылазки» на улицы мегаполиса, вызывая панику у его жителей. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

В последнее время эти животные периодически появляются в жилых микрорайонах, у торговых центров и даже у школ. В среду вечером один из кабанов забежал на станцию метро в густонаселенном квартале Kennedy Town и ранил там женщину. Сотрудники подземки и полицейские заблокировали животное в углу металлическими барьерами и вызвали ветеринаров, которые выстрелили в него транквилизатором.

Источник: ТАСС