Дикий кабан напал и ранил женщину в метро Гонконга

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За смерть пятерых детей на пожаре отца приговорил к трем годам колонии суд Искитима
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Президент Чехии призвал Украину смириться с потерей Крыма
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