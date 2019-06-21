В чем может быть «засада»: Путин против снижения зарплат чиновников и глав госкомпаний

Глава государства отметил, что резкое снижение зарплат министрам и другим руководителям привело бы к оттоку квалифицированных кадров.

Колоссальная разница в доходах руководителей и рядовых сотрудников недопустима, но и резкое снижение зарплат министрам и топ-менеджерам привело бы к дефициту квалифицированных кадров. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин во время прямой линии, отвечая на поступивший по СМС вопрос о том, будут ли чиновники получать зарплату как рядовые работники.

Путин отметил, что говорит на эту тему с болью в сердце, и напомнил выражение, согласно которому нужно сделать так, чтобы не было бедных, а не чтобы не было богатых. «Мне бы очень хотелось, чтобы доходы рядового работника повышались», — сказал президент.

«В чем может быть «засада», если мы сейчас просто возьмем и резко понизим уровень заработной платы чиновников, министров или даже руководителей крупных государственных компаний? Мы просто не найдем достаточно квалифицированных кадров, они все разбегутся по частным конторам или за границу уедут, и в конечном итоге это отразится на благосостоянии страны и этих рядовых работников, о которых мы говорим», — уверен глава государства. Путин заключил, что «человек должен получать [зарплату] от уровня своей квалификации, от уровня своих деловых, личных качеств и так далее, и, конечно, от результатов своей работы, это само собой разумеется».

При этом глава государства согласился с тем, что разница в зарплатах между обычными работниками и руководителями не должна быть запредельной. Он в связи с этим обратил внимание на ситуацию в крупных государственных компаниях. «Меня тоже иногда цепляет, — и я говорил, кстати, им об этом уже неоднократно, — когда смотришь на уровень их доходов», — отметил Путин. Он, вместе с тем, пояснил, что в крупных компаниях в виду объективной необходимости работает много иностранных специалистов, зарплата которых высчитывается от уровня зарплаты первых лиц в этих структурах, и если этот уровень резко понизить, то там тоже будет дефицит кадров с достаточно серьезными последствиями.

«И, тем не менее, разница не должна быть колоссальной…, об этом мы должны подумать», — заключил президент.

Кроме того, глава государства обратил внимание на ситуацию с заработными платами в сфере медицины и образования. По его словам, первые лица получают в десять раз больше, чем рядовой сотрудник образовательного учреждения или больницы. «Вот это недопустимо, конечно, на это точно совершенно нужно обращать внимание», — уверен Путин.

Источник: ТАСС