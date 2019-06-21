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В чем может быть «засада»: Путин против снижения зарплат чиновников и глав госкомпаний

Путин отметил, что говорит на эту тему с болью в сердце: нужно чтобы не было бедных, а не чтобы не было богатых. Мне бы очень хотелось, чтобы доходы рядового работника повышались.

21.06.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 5 коммент.
 
В чем может быть засада: Путин против снижения зарплат чиновников и глав госкомпаний

Путин объяснил, почему нельзя резко снизить зарплату чиновников и глав госкомпаний

Глава государства отметил, что резкое снижение зарплат министрам и другим руководителям привело бы к оттоку квалифицированных кадров.
Колоссальная разница в доходах руководителей и рядовых сотрудников недопустима, но и резкое снижение зарплат министрам и топ-менеджерам привело бы к дефициту квалифицированных кадров. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин во время прямой линии, отвечая на поступивший по СМС вопрос о том, будут ли чиновники получать зарплату как рядовые работники.
Путин отметил, что говорит на эту тему с болью в сердце, и напомнил выражение, согласно которому нужно сделать так, чтобы не было бедных, а не чтобы не было богатых. «Мне бы очень хотелось, чтобы доходы рядового работника повышались», — сказал президент.

«В чем может быть «засада», если мы сейчас просто возьмем и резко понизим уровень заработной платы чиновников, министров или даже руководителей крупных государственных компаний? Мы просто не найдем достаточно квалифицированных кадров, они все разбегутся по частным конторам или за границу уедут, и в конечном итоге это отразится на благосостоянии страны и этих рядовых работников, о которых мы говорим», — уверен глава государства. Путин заключил, что «человек должен получать [зарплату] от уровня своей квалификации, от уровня своих деловых, личных качеств и так далее, и, конечно, от результатов своей работы, это само собой разумеется».

При этом глава государства согласился с тем, что разница в зарплатах между обычными работниками и руководителями не должна быть запредельной. Он в связи с этим обратил внимание на ситуацию в крупных государственных компаниях. «Меня тоже иногда цепляет, — и я говорил, кстати, им об этом уже неоднократно, — когда смотришь на уровень их доходов», — отметил Путин. Он, вместе с тем, пояснил, что в крупных компаниях в виду объективной необходимости работает много иностранных специалистов, зарплата которых высчитывается от уровня зарплаты первых лиц в этих структурах, и если этот уровень резко понизить, то там тоже будет дефицит кадров с достаточно серьезными последствиями.

«И, тем не менее, разница не должна быть колоссальной…, об этом мы должны подумать», — заключил президент.

Кроме того, глава государства обратил внимание на ситуацию с заработными платами в сфере медицины и образования. По его словам, первые лица получают в десять раз больше, чем рядовой сотрудник образовательного учреждения или больницы. «Вот это недопустимо, конечно, на это точно совершенно нужно обращать внимание», — уверен Путин.

Источник: ТАСС


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    то,что народ разбежиться или поумирает,это фигня,его много наверное,а вот чиновники это да,их соращения никак нельзя допустить,кто же работать будет,ведь на Руси только чиновники и пашут,а остальные у них на шее сидять

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  2. Аноним

    С болью в сердце.))
    нужно чтобы не было бедных, а не чтобы не было богатых.))

    Богатые существуют за счет бедных — это факт.
    Чем больше богатеют богатые, тем беднее становится остальное население.
    И эту зависимость наш президент не хочет ломать, несмотря на положительный опыт зарубежных развитых стран, на который он равнялся, поднимая нам пенсионный возраст.

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    • Аноним

      ‘Богатые существуют за счет бедных — это факт’
      А не бедные за счет богатых случаем? Богатые платят много налогов, которые идут на пособия бедным.

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  3. Аноним

    «или за границу уедут»..
    кому за границей нужны наши «руководители» ? :-D
    вы посмотрите на регионы и экономику, до чего «доруководились» ….Кому такие «кадры» нужны ?
    и потом, сравните :
    Зарплата президента США — 400 тысяч долларов в год
    Средняя зарплата рабочего в США — превышает 45 000 долларов в год.
    Разница в 8.8 раз
    Зарплата президента России — в 2017 году Владимир
    Путин заработал 18,7 миллионов рублей.
    «средняя» зарплата в России — 508 956 рублей в год
    Разница в 36,7 раз
    И это притом, что средняя зарплата по России просто выдумана Росстатом.

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    • Аноним

      Не совсем правда. Цитата
      ‘В 2017 году президент заработал 8 648 353 рублей’
      Это зарплата про которую вы врете.
      Но общий доход бы 18 млн. Он в том году земельный участок продал за 10 млн, и в сумме получилось 18

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