Пенсии военным пенсионерам с 1 октября повысит Путин

Военным пенсионерам с 1 октября повысят пенсии на 4,3%, увеличится в этом году также довольствие военнослужащим, заявил в четверг президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

«В этом году мы проиндексируем денежное довольствие военнослужащим. С 1 октября текущего года будут повышены пенсии военным пенсионерам на 4,3% одновременно с повышением денежного довольствия военнослужащих», — сказал он.

Источник: РИА Новости