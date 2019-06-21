Владельца медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» ищут в Бердске

Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» нашли рядом с детской площадкой 20 июня ребятишки в Бердске. По словам бердчанки Евгении, ее дети рассказали, что подобрали медаль на гравии — ее было очень хорошо видно.

— Детская площадка находится рядом с домом №23А по ул. Первомайской. Видимо, медаль потеряли совсем недавно, иначе ее кто-нибудь уже подобрал бы. Сначала мы предположили, что это может быть муляж. Но не похоже. Медаль довольно тяжелая. К тому же, ее подлинность подтвердила информация из интернета. Я понимаю, что материальной ценности она большой не имеет, но ведь для кого-то эта награда может быть и бесценной. Поэтому мы с удовольствием вернем медаль владельцу, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Евгения.

Из одного металла льют — медаль за бой, медаль за труд

Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» награждаются:

рабочие, инженерно-технический персонал и служащие промышленности и транспорта;

колхозники и специалисты сельского хозяйства;

работники науки, техники, искусства и литературы;

работники советских, партийных, профсоюзных и других общественных организаций — обеспечивших своим доблестным и самоотверженным трудом победу Советского Союза над Германией в Великой Отечественной войне.

В соответствии с положением о порядке вручения медали, утвержденным секретариатом президиума Верховного Совета СССР 21 августа 1945 года, этой медалью награждались лица, проработавшие на предприятии, в учреждении, на транспорте, в совхозе, МТС не менее одного года в период июнь 1941 года-май 1945 года.

Инвалидам Отечественной войны, вернувшимся на производство, молодым рабочим, окончившим ремесленные училища и школы ФЗО, лицам, освобожденным от работы по инвалидности, женщинам, освобожденным от работы по семейному положению, медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» вручалась при условии, если вышеперечисленные лица проработали в указанный период не менее 6 месяцев.

Старым производственникам, возвратившимся на работу в период Великой Отечественной войны, медаль вручалась и в том случае, если они проработали даже меньше шести месяцев.

Вручение медали колхозникам производилось при условии перевыполнения ими установленного в колхозе минимума трудодней и соблюдении трудовой дисциплины в колхозе.

Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» носится на левой стороне груди и при наличии других медалей СССР располагается после медали «За освобождение Праги».

По состоянию на 1 января 1987 года медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» награждено около 16 100 000 человек.

Описание медали

Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» изготовляется из меди и имеет форму правильного круга диаметром 32 мм.

На лицевой стороне медали профильное погрудное изображение И. В. Сталина в маршальской форме. В верхней части медали по окружности надпись: «Наше дело правое», в нижней части по окружности надпись «Мы победили».

На оборотной стороне медали надписи: по окружности — «За доблестный труд», а в центре — «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», в верхней части — серп и молот, в нижней части — пятиконечная звездочка.

Все надписи и изображения на медали выпуклые.

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой красной шёлковой муаровой лентой шириной 24 мм. Посередине ленты зеленая полоска шириной 7 мм. Края ленты окаймлены узенькими желтыми полосками.

На найденной медали колодка отсутствовала.

Если вы знаете, кто потерял медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», обращайтесь в редакцию газеты «Курьер» по тел.: 3-00-10.