Подозревает инсульт у предпенсионера без желудка директор «Шанса» в Бердске

Пристроили в социально-реабилитационный приют «Шанс» переехавшего из Советского района в Бердск Виктора Ботьева. О его судьбе «Курьер. Среда. Бердск» поведала Ольга ( имя вымышл. — прим. ред), которая сдала предпенсионеру комнату в общежитии. Спустя две неделю проживания Виктор Алексеевич начал сеять панику в общежитии и хвататься за голову: родная сестра сняла ему комнату, а не купила.

Помочь и прояснить загадочную ситуацию арендатора взялась начальница отдела социальной помощи населению Наталья Скоромных. В понедельник, 17 июня, Виктор Ботьев обрел новую крышу над головой.

-Мне звонил директор «Шанса» вчера, сообщил, что с Виктором Алексеевичем все хорошо. Александр Сергеевич (директор «Шанса») предположил, что Виктор после инсульта. Его здоровьем займутся врачи, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Ольга сегодня, 20 июня.

Александр Кривалуцкий в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» подтвердил свое предположение. На мысли об инсульте его натолкнуло поведение Виктора- он путается в своих воспоминаниях, часто плачет.

— Он немного приходит в себя. Стал более общительный. Попытаемся разобраться в его ситуации. На руках у него паспорт и водитеьское удостоверение с истекшим сроком годности. Со следующей недели начнем показывать его врачам. Нужно понять, что у него с желудком и головой, — прокомментировал Александр Сергеевич.

Заместитель начальника отдела пенсионного фонда Бердска Татьяна Кусова обеспокоилась судьбой мужчины с желудком, размером с куриное яйцо. Она сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что Виктор Ботьев отпразднует свой 60-й день рождения в сентябре 2019 года. Пока что он не является получателем пенсии по возрасту, но сможет на нее рассчитывать в марте 2020 года.

-Виктор Алексеевич не житель Бердска. Но мы посмотрели по базам и выяснили, что он получал пенсию по инвалидности на протяжении трех лет до 2014 года. После этого года выплата пенсий по инвалидности была приостановлена, — сообщила Татьяна Юрьевна.

Она отметила, что для возобновления пенсии по инвалидности Виктору Ботьеву необходимо предоставить в пенсионный фонд по месту прописки медико-социальную экспертизу, которая подтвердит у предпенсионера статус инвалида. Либо ему нужно вновь собирать документы и пройти осмотр у врачей, чтобы эту справку получить. Есть и другой вариант: в случае, если психическое состояние здоровья Виктор Ботьева вызовет сомнение, ему найдут опекунов.

Напомним, пенсионер Виктор Ботьев буквально хватался за голову и плакал в комнатке общежития в Бердске. В новое жилье он переехал из Советского района Новосибирска, полагая, что комната досталась ему в собственность. Как оказалось, угол в общежитии временный, ему его сняла родная сестра Наталья.Хотя он был уверен — он переехал в собственное жилье благодаря продаже квартиры когда-то принадлежавшей матери.

О судьбе Виктора Алексеевича «Курьер. Среда. Бердск» рассказали владельцы комнаты. Пара молодоженов сдала жилье пенсионеру за день до собственной свадьбы, договор аренды договорились заключить по возвращению из свадебного путешествия. После медового месяца пара навестила пенсионера и ужаснулась — холодильник пустой, а соседи встревожены поведением нового квартиранта — он бьется в панике из-за понимания, что остался ни с чем на улице.

Пенсионер недоумевает, как он оказался в такой ситуации. Он привык верить людям и доверять родным.

-Я как лох, впервые попал в такую ситуацию. На трассе доверия больше, там не дадут замерзнуть и умереть с голоду. А тут родная сестра… Я просто не знаю к кому и куда обращаться. Обмен ведь с моего согласия был, но я не знал, что будут такие последствия. Мне не нужны особые удобства, я привык к суровым условиям жизни, работая в дальнобое. У меня никогда не было своего гнезда. Я всегда был в разъездах, но я уже на пенсии, давно не мальчик и у меня вторая группа инвалидности. Думал, хватит уже, накатался, но не думал, что это все так закончится. Я знаю, что есть черная полоса, есть белая, но что-то черная у меня затянулась и нет никакого просвета, — сокрушается арендатор.

Виктор Алексеевич благодарит соседей и владельцев комнаты, что они не выбросили его на улицу.

-У меня есть руки, ноги, я не кривой и не урод. Работу найду. Но дальше ком наворачивается и я просто хватаюсь за голову, я не был никогда в таких ситуациях. Я и на трассе разбивался, но даже это было проще, ведь люди помогали, не давали умереть, — подытожил Виктор Ботьев.

К сожалению, сестра нашего героя Наталья так и не ответила на звонки «Курьер. Среда. Бердск». Редакция готова выслушать позицию женщины в любое время. А вот риелтор Михаил рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что произошло в семье Виктора Ботьева. Как оказалось, он помогал Наталье и Виктору во «взаимодействии» и занимался поиском подходящего жилья для пенсионера.

— Этот человек проживал в квартире своей сестры, его заранее предупреждали, что квартира стояла на продаже. В течение нескольких месяцев квартира продавалась, человек об этом прекрасно знал и понимал. Он сам собирался куда-то съезжать, ведь у него есть родственники, дети и бывшие жены. Однако он сидел на шее у своей сестры, не платил за коммунальные услуги. Я вел диалог по аренде с владелицей комнаты. Она была об этом в курсе. Когда время подошло, нашелся покупатель и человеку было предложено съехать. Несмотря на то, что у него есть родные дети и прописан в другом месте, сестра была готова оплачивать ему полгода комнату. Ну а дальше он должен был сам разбираться, все-таки он человек взрослый, не ребенок маленький, — прокомментировал ситуацию риелтор Михаил.