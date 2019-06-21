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38 иностранцев выдворили из Бердска в 2019 году

За 2019 года в Бердске выявлено 59 случаев фиктивной прописки иностранцев.

21.06.2019 Фото: ГУ МВД по НСО Нет комментариев
 
38 иностранцев выдворили из Бердска в 2019 году

Всего Бердском городским судом Новосибирской области в 2019 году было принято 38 решений о выдворении иностранных граждан с территории РФ

— Всего Бердском городским судом в 2019 году принято 38 решений о выдворении иностранных граждан с территории РФ, — сообщил замначальника ОМВД по Бердску Сергей Волгин. Он же напомнил о правилах постановки на учет иностранных граждан.

Информация о правилах постановки иностранных граждан на учет по месту пребывания и правовых последствиях для принимающей стороны в связи с невыполнением обязанностей по постановке иностранных граждан на учет по месту пребывания.

Согласно главе 4 статьи 20 ФЗ №109ФЗ от 18.07.2006 г. иностранный гражданин в случае нахождения в месте пребывания обязан встать на учет по месту пребывания в порядке и на условиях, которые установлены в соответствии с настоящим Федеральным законом или международным договором Российской Федерации.
Постановке на учет по месту пребывания подлежат:
1) постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин — по истечении семи рабочих дней со дня прибытия в место пребывания, за исключением случаев, когда указанный иностранный гражданин:
а) не имеет места жительства;
б) находится в гостинице или в иной организации, оказывающей гостиничные услуги, в санатории, доме отдыха, пансионате, кемпинге, на туристской базе, в детском оздоровительном лагере, больнице либо в ином учреждении здравоохранения или социального обслуживания;
в) осуществляет трудовую деятельность в условиях работы вахтовым методом;
г) находится в специальном учреждении для социальной реабилитации лиц без определенного места жительства;
д) находится в учреждении, исполняющем уголовное или административное наказание;
2) временно проживающий или временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин — по истечении семи рабочих дней со дня прибытия в место пребывания, за исключением случаев, когда указанный иностранный гражданин:
а) находится в гостинице или в иной организации, оказывающей гостиничные услуги, в санатории, доме отдыха, пансионате, кемпинге, на туристской базе, в детском оздоровительном лагере, больнице либо в ином учреждении здравоохранения или социального обслуживания;
б) находится в специальном учреждении для социальной реабилитации лиц без определенного места жительства;
в) находится в учреждении, исполняющем уголовное или административное наказание.
3. Уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания должно быть представлено в орган миграционного учета принимающей стороной:
1) не позднее семи рабочих дней со дня его прибытия в место пребывания — в случае, если данный иностранный гражданин постоянно проживает в Российской Федерации;
2) не позднее семи рабочих дней со дня его прибытия в место пребывания — в случае, если данный иностранный гражданин временно проживает или временно пребывает в Российской Федерации;
4. Не подлежат учету по месту пребывания:
иные иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию на срок не более семи дней, за исключением случаев нахождения указанных иностранных граждан в гостинице или в иной организации, оказывающей гостиничные услуги, в санатории, доме отдыха, пансионате, кемпинге, на туристской базе, в детском оздоровительном лагере, больнице либо в ином учреждении здравоохранения или социального обслуживания.
Несоблюдение иностранным гражданином данных условий влекут привлечение к административной ответственности по ч.1 ст.18.8 КоАП РФ и наложение административного штрафа в размере от 2000 рублей до 5000 рублей.
Несоблюдение принимающей стороной обязанностей по постановке иностранных граждан на учет по месту пребывания влекут привлечение к административной ответственности по ст. 18.9 ч. 4 КоАП РФ.
Также предусмотрена ответственность за фиктивную постановку на миграционный учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ по ч.3 ст.322 УК РФ. Так за истекший период 2019 года было выявлено 59 преступных эпизодов данной категории.
В отношении иностранных граждан срок действия разрешительных документов которых истек, были приняты меры административного воздействия в виде административного выдворения с территории РФ. Всего Бердском городским судом Новосибирской области в 2019 году было принято 38 решений о выдворении иностранных граждан с территории РФ.


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