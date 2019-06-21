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Иск на 800 тысяч рублей предъявил «Курьер.Среда.Бердск» за зомби-парад православный активист из Новосибирска

Редакция обращается к очевидцам зомби-парада на Хеллоуин 31 октября 2016 года.

21.06.2019 Фото: pixabay.com Нет комментариев
 
Иск на 800 тысяч рублей предъявил «Курьер.Среда.Бердск» за зомби парад православный активист из Новосибирска

Очевидцев зомби-парада 31 октября 2016 года в Новосибирске просим откликнуться

В очередной раз православный активист Юрий Задоя подал иск к редакции «Курьер.Среда.Бердск» по публикации о зомби-параде на Хеллоуин 31 октября 2016 года. После неудачных неоднократных попыток возбудить уголовное дело против редакции,  он хочет отсудить у редакции 800 000 рублей.

Мы обращаемся к очевидцам, которые были в тот день на мероприятии и видели там Задою.
Написать можно в редакцию на bkurer@mail.ru , позвонить 8(383-41)3-00-10, можно связаться с главным редактором Галиной Коморниковой через соцсети Фейсбук и ВКонтакте.


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