Иск на 800 тысяч рублей предъявил «Курьер.Среда.Бердск» за зомби-парад православный активист из Новосибирска

В очередной раз православный активист Юрий Задоя подал иск к редакции «Курьер.Среда.Бердск» по публикации о зомби-параде на Хеллоуин 31 октября 2016 года. После неудачных неоднократных попыток возбудить уголовное дело против редакции, он хочет отсудить у редакции 800 000 рублей.

Мы обращаемся к очевидцам, которые были в тот день на мероприятии и видели там Задою.

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