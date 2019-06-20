Путин согласился: жить стало тяжелее

Во время прямой линии Владимир Путин согласился с высказыванием граждан о том, что жить стало тяжелее.
Он сказал, что для финансирования нацпроектов правительство пошло на меры, которые привели к неблагоприятным последствиям «на очень короткий промежуток времени», но «сейчас мы видим, что и производство начало расти, и инфляция ушла».
Во время прямой линии президенту задали общий вопрос «Когда же будет легче жить?»
-Я обозначил эту тему как одну из самых острых. В последние годы мы столкнулись с несколькими экономическими шоками, и я говорю даже не про так называемые санкции, а про ситуацию на рынке некоторых наших экспортных товаров – нефти, металлов, минеральных удобрений. И действительно, реальные доходы граждан сокращались на протяжении нескольких лет. Сейчас ситуация изменилась. Надо разделить два понятия – реальные располагаемые доходы и заработная плата. РРП составлены из нескольких элементов, доходных и расходных. Среди расходов большое место занимают кредиты – банки дают их под залог фактически 40% заработной платы. Это не здорово, и надувать пузырь нам не нужно, – рассуждает президент. — Действительно реальные доходы граждан сокращались в течение нескольких лет. Самый большой спад был в 2016 году. Сейчас постепенно доходы стали восстанавливаться.
По словам Путина, средняя номинальная зарплата в этом году выросла до около 44-45 тыс. руб., 2017 году она составляла 33,2 тыс. руб.
Владимир Путин заявил, что каждый случай выплаты зарплаты ниже прожиточного минимума предмет для разбирательства.
— Я прошу людей не сердиться на меня за то, что их зарплаты ниже средних, — обратился к гражданам глава страны.
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